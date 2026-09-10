Το στοίχημα για τη Γερμανία, η πρόκληση για το Βέλγιο

Με το Βέλγιο να μην έχει γευτεί ακόμη την ήττα και τη Γερμανία να έχει πλέον τρεις σερί νίκες, η αυτοπεποίθηση δε λείπει.

Η Γερμανία θα μπορούσσε να πει κανείς ότι είναι ήρεμη, καθώς έχει πετύχει στόχο της: Διέγραψε την καλύτερη πορεία της σε Παγκόσμιο Κύπελλο με αυτή την πρόκριση στα προημιτελικά. Για τις Cats οτιδήποτε άλλο πέραν του βάθρου θα αφήσει μία πικρή γεύση.

Το Κλειδί του Αγώνα

Η ιστορία μας δείχνει ότι σε τόσα και τόσα ματς στα οποία κρίνονται πολλά η Εμα Μέσεμαν είναι ασταμάτητη. Άρα ποιος μπορεί να νιώσει έκπληξη αν κάνει κάτι αντίστοιχο και κόντρα στη Γερμανία, προσφέροντας ακόμα μία μεγαλειώδη εμφάνιση; Η παρουσία της έως τώρα στο Παγκόσμιο δείχνει ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Στον τελευταίο αγώνα της ομάδας της, είχε την καλύτερη αξιολόγηση από κάθε άλλη παίκτρια.

Κι αυτό σημαίνει ότι το έργο της Νιάρα Σάμπαλι θα είναι μάλλον το πιο σημαντικό της βραδιάς για τη Γερμανία. Να σταματήσει την Μέσεμαν, αλλά ταυτόχρονα να την ταλαιπωρήσει στην επίθεση. Είναι ικανή η Σάμπαλι να κάνει την καλύτερη εμφάνισή της στο πιο κρίσιμο παιχνίδι;

Τα στατιστικά δεν λέει ψέματα

Η Γερμανία έχει έναν εκπληκτικό μέσο όρο σκοραρίσματος από τις παίκτριες που έρχονται από τον πάγκο με 42 πόντους ανά παιχνίδι σε σύγκριση με το Βέλγιο, το οποίο βασίζεται πολύ περισσότερο στις βασικές του παίκτριες παίρνοντας 20,7 πόντους ανά αγώνα.

Αντιθέτως, το Βέλγιο, σουτάρει από την γραμμή των τριών πόντων, με 38,1%, τη στιγμή που η Γερμανία έχει βυθιστεί στο πενιχρό 25,2% .

Τα μεγάλα ερωτήματα

Ο προπονητής της Γερμανίας, Όλαφ Λάνγκε, έχει ήδη μιλήσει για το αν η ομάδα του μπορεί να σταματήσει το ολοκληρωτικό παιχνίδι των Cats. Θα μπορέσει όμως;

Μπορεί το Βέλγιο να πάρει τα αμυντικά ριμπάουντ που χρειάζονται για να σπρώξει την μπάλα στο παρκέ και να διατηρήσει τον ρυθμό υψηλό όταν χρειάζεται;

Η Ιστορία των δύο ομάδων

Η τελευταία συνάντηση μεταξύ των ομάδων ήρθε στο ίδιο γήπεδο που θα γίνουν οι προημιτελικοί, όταν συγκρούστηκαν στο Ευρωμπάσκετ Γυναικών του ​​2025. Το Βέλγιο πήρε μια άνετη νίκη με 83-59 στο δρόμο του για την υπεράσπιση του ηπειρωτικού τίτλου του, καθώς η Έμμα Μέσεμαν έδωσε ένα master class 30 πόντων.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η Γερμανία μπορεί να θυμάται με υπερηφάνεια την περίφημη νίκη της στο ντεμπούτο της στο Παρίσι, το 2024, όταν νίκησε τις Cats με 83-69, με 15 πόντους και 8 ασίστ από την Άλεξις Πίτερσον.