Με δύο φιλικά συνεχίζεται η προετοιμασία των Πανθήρων Καβάλας

Το ΔΑΚ Καλαμίτσας «Αλεξάνδρα Δήμογλου» ανοίγει τις πόρτες του για τις πρώτες φιλικές αναμετρήσεις της ομάδας, δίνοντας στο τεχνικό επιτελείο υπό τον Αρίστιππο Χαντέλη την ευκαιρία να δοκιμάσει πρόσωπα, σχήματα και αγωνιστικές επιλογές μέσα στο παρκέ.

Οι Πάνθηρες θα δώσουν δύο διαδοχικά φιλικά παιχνίδια, τα οποία θα αποτελέσουν ένα πρώτο αγωνιστικό τεστ στην πορεία της προετοιμασίας:

-Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, 17:15: Πάνθηρες Καβάλας - Montana

-Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, 16:00: Πάνθηρες Καβάλας - ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης

Παρότι οι συγκεκριμένες αναμετρήσεις έχουν προπονητικό χαρακτήρα, αποτελούν μια σημαντική ευκαιρία για την ομάδα να αποκτήσει αγωνιστικό ρυθμό και για το τεχνικό επιτελείο να βγάλει τα πρώτα χρήσιμα συμπεράσματα από τη δουλειά που έχει γίνει μέχρι σήμερα.

Παράλληλα, οι δύο αγώνες στην Καλαμίτσα θα δώσουν στους φιλάθλους της Καβάλας την πρώτη δυνατότητα να πάρουν μια γεύση από το σύνολο που χτίζεται ενόψει της νέας σεζόν. Η παρουσία του κόσμου στις εξέδρες αναμένεται να δώσει επιπλέον ενέργεια στην ομάδα, σε αυτή τη νέα προσπάθεια που ξεκινά.

Οι φίλαθλοι που θα βρεθούν στο ΔΑΚ Καλαμίτσας «Αλεξάνδρα Δήμογλου» θα έχουν, παράλληλα, τη δυνατότητα να ενημερωθούν για το πρόγραμμα της νέας αγωνιστικής περιόδου και να προμηθευτούν τα εισιτήρια διαρκείας, εξασφαλίζοντας τη θέση τους στο πλευρό των Πανθήρων για τη σεζόν που έρχεται.