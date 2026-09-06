GWomen
Ουγγαρία: Το «μυθικό» double-double της Γιούχαζ στη «ιστορική» νίκη μετά από 28 χρόνια!
06/09/2026
ΜΠΑΣΚΕΤ

Ουγγαρία: Το «μυθικό» double-double της Γιούχαζ στη «ιστορική» νίκη μετά από 28 χρόνια!

Παναγιώτης Αρταβάνης

Η Ντόρκα Γιούχαζ ήταν η απόλυτη πρωταγωνίστρια στη νίκη της Ουγγαρίας επί της Νιγηρίας στη 2η αγωνιστική του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google

Πράγματα και... θαύματα έκανε η Ντόρκα Γιούχαζ στη 2η αγωνιστική του Παγκοσμίου Κυπέλλου γυναικών.

Συγκεκριμένα η Ουγγαρέζα παίκτρια... οδήγησε τη χώρα της στη νίκη επί της Νιγηρίας, κάνοντας τρομερό double-double.

Ολοκλήρωσε την αναμέτρηση, έχοντας 19 πόντους (8/11 δίποντα, 1/4 τρίποντα), 16 ριμπάουντ!, 1 ασίστ και 2 κλεψίματα σε 32:37 λεπτά συμμετοχής. Αξίζει να σημειωθεί μάλιστα πως η Ουγγαρία πανηγύρισε την πρώτη της νίκη σε Παγκόσμιο Κύπελλο, ύστερα από 28 χρόνια!

Δείτε τα highlights της Γιουχάζ:

PHOTO CREDITS: FIBA

Ακολούθησε το GWomen στο instagram

Στείλε μας νέα, ιδέες, προτάσεις, απορίες για τον γυναικείο αθλητισμό στο [email protected]