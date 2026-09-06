Πράγματα και... θαύματα έκανε η Ντόρκα Γιούχαζ στη 2η αγωνιστική του Παγκοσμίου Κυπέλλου γυναικών.

Συγκεκριμένα η Ουγγαρέζα παίκτρια... οδήγησε τη χώρα της στη νίκη επί της Νιγηρίας, κάνοντας τρομερό double-double.

Ολοκλήρωσε την αναμέτρηση, έχοντας 19 πόντους (8/11 δίποντα, 1/4 τρίποντα), 16 ριμπάουντ!, 1 ασίστ και 2 κλεψίματα σε 32:37 λεπτά συμμετοχής. Αξίζει να σημειωθεί μάλιστα πως η Ουγγαρία πανηγύρισε την πρώτη της νίκη σε Παγκόσμιο Κύπελλο, ύστερα από 28 χρόνια!

Δείτε τα highlights της Γιουχάζ:

DORKA TIME 🇭🇺 💚



Dorka Juhasz secures Hungary's first World Cup win in 28 years, dropping 19 PTS and 16 REB! #FIBAWWC pic.twitter.com/NTXce4Y5qY September 5, 2026

PHOTO CREDITS: FIBA