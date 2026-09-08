Σπουδαία κίνηση από την Κόμο: Ανανέωσε την συνεργασία της με παίκτρια που διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού

Η γυναικεία ομάδα της Κόμο έδειξε αξιοσημείωτη αλληλεγγύη, με την απόφαση της να επεκτείνει μέχρι το 2028 το συμβόλαιο της Ρομπέρτα Πίκκι, η οποία πρόσφατα διαγνώστηε με καρκίνο του μαστού.

Η 34χρονη επιθετικός ετοιμάζεται να ξεκινήσει άμεσα την θεραπεία της, με την ομάδα της Serie A να εγγυάται πλήρη θεσμική υποστήριξη και να διασφαλίζει ότι το επαγγελματικό της μέλλον θα παραμείνει απολύτως ασφαλές.

Η διοίκηση του συλλόγου επιβεβαίωσε ότι το ιατρικό προσωπικό της ομάδας θα συνεργαστεί απευθείας με εξωτερικούς ογκολόγους για να επιβλέπει την διαδικασία ανάρρωσης της παίκτριας και ζήτησε να προστατευθεί η ιδιωτική της ζωή.

Como 1907 can confirm that Roberta Picchi has been diagnosed with breast cancer following a series of medical examinations.



Everyone at Como 1907 is alongside Roberta and will give her and her family all the support they need during the months ahead.

As part of that continued… pic.twitter.com/uJUWPoRi0w — Como1907 (@Como_1907) September 7, 2026

«Η Como 1907 μπορεί να επιβεβαιώσει ότι η Ρομπέρτα Πίκκι διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού μετά από μια σειρά ιατρικών εξετάσεων. Η Ρομπέρτα θα ξεκινήσει τώρα τη θεραπεία της, με την υποστήριξη της ιατρικής ομάδας του Συλλόγου σε όλη τη διάρκεια, η οποία θα συνεργάζεται στενά με τους ειδικούς που είναι υπεύθυνοι για τη φροντίδα της. Όλοι στο Κόμο 1907 είναι στο πλευρό της Ρομπέρτα και θα δώσουν σε αυτήν και την οικογένειά της όλη την υποστήριξη που χρειάζονται τους επόμενους μήνες».

Στο πλαίσιο αυτής της συνεχιζόμενης δέσμευσης, ο Σύλλογος ανανέωσε επίσης το συμβόλαιο της Ρομπέρτα μέχρι το τέλος της σεζόν 2027-28. Αυτή τη στιγμή, ζητάμε να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητα της Ρομπέρτα, καθώς επικεντρώνεται στη θεραπεία και την ανάρρωσή της», ανέφερε μεταξύ άλλων η ανακοίνωση της Κόμο.