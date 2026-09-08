Η Τσέλσι πληρώνει για την κατάψυξη ωαρίων των παικτριών της

Η Τσέλσι πρωτοπορεί και παίρνει τα ηνία στα ζητήματα γονιμότητας στον αθλητισμό γυναικών φροντίζοντας την κάλυψη των εξόδων για την κατάψυξη ωαρίων αλλά και οποιαδήποτε άλλης ανάγκης που αφορά την γονιμότητα. Το ποσό του προγράμματος αυτού ανέρχεται στις 189.000 λίρες και καλύπτει ολόκληρο το ρόστερ της ομάδας.

Κάθε μία από τις εικοσιεπτά παίκτριες θα έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει ένα συγκεκριμένο ποσό από το σχετικό ταμείο στην κλινική Fertility Plus, στη Χάρλει Στριτ του Λονδίνου κάθε σεζόν.

Το απαιτούμενο κόστος για την κατάψυξη ωαρίων στην κλινική είναι 6.995 λίρες, ενώ η ετήσια αποθήκευσή τους απαιτεί επιπλέον 425 λίρες. Το ποσό μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για θεραπείες εξωσωματικής γονιμοποίησης, το οποίο κοστίζει πάνω κάτω 13.750 λίρες, αλλά και για άλλες γυναικολογικές υπηρεσίες, όπως εξετάσεις, αντισύλληψη και εξειδικευμένη συμβουλευτική σχετικά με τον εμμηνορροϊκό κύκλο.

Η πρωτοβουλία της Τσέλσι έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία αυξάνεται η συζήτηση για τη γονιμότητα των επαγγελματριών αθλητριών καθώς και την πρωτοβουλία της Ισπανίας να εξασφαλίσει την κάλυψη των εξόδων για την κατάψυξη ωαρίων για τις αθλήτριές τους.

Η κίνηση της Τσέλσι αποτελεί αναμφίβολα μια σημαντική οικονομική επένδυση στην υγεία και στις επιλογές των αθλητριών. Ταυτόχρονα, όμως, φέρνει στο προσκήνιο ένα πολύ μεγαλύτερο ζήτημα, το οποίο αφορά΄άστην γενικότερη εικόνα της γονιμοποίησης των αθλητριών. Το ζητούμενο δεν είναι μόνο να μπορεί μια αθλήτρια να καταψύξει τα ωάριά της αλλά και να μπορεί να επιλέξει ελεύθερα αν πότε και πώς θέλει να γίνει μητέρα, χωρίς να αισθάνεται ότι η επαγγελματική της καριέρα απαιτεί από εκείνη να αναβάλει αυτή την απόφαση.

Η οικονομική στήριξη μπορεί να είναι ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά θα πρέπει να συνοδεύεται από σωστή ενημέρωση, προστασία των αθλητριών και κυρίως από αλλαγές στις ίδιες τις δομές του επαγγελματικού αθλητισμού.