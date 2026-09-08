Πώς είναι πραγματικά μια μέρα σε περίοδο προετοιμασίας μιας «επαγγελματία» αθλήτριας;

Όλοι οι αθλητές έχουν μία περίοδο που πραγματικά φαίνονται μικροί μπροστά της, αγανακτούν όταν τη σκέφτονται, προβληματίζονται, ανησυχούν και όλοι έχουν ευχηθεί κάποια στιγμή στη ζωή τους να μην υπήρχε ποτέ, να μπορούσαν να τη σκιπάρουν αν ήταν δυνατόν. Και αυτή είναι η περίοδος της προετοιμασίας.

Είναι το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου, όταν όλοι πηγαίνουν τις τελευταίες τους διακοπές και κάνουν τα τελευταία τους μπάνια στην παραλία. Οι αθλήτριες, όμως, όλων των ομαδικών αθλημάτων δεν ξέρουν τι σημαίνει διακοπές τον Αύγουστο, καθώς οι διπλές προπονήσεις και τα φιλικά έχουν αντικαταστήσει τις διακοπές και το τέλος του Αυγούστου μοιάζει περισσότερο με Σεπτέμβρη. Γιατί; Αυτό ακριβώς μας δείχνει η Πηνελόπη Παυλοπούλου στο vlog της, όταν μας παίρνει μαζί της για μία μέρα από την προετοιμασία.

Η μέρα σου ξεκινάει νωρίς με βάρη και ατομική προπόνηση, συνεχίζει με μακαρόνια και ολοκληρώνεται με τη δεύτερη προπόνηση της ημέρας. Οι προετοιμασίες είναι πάντοτε οι πιο σκληρές, γιατί έρχεσαι από την περίοδο του καλοκαιριού και, όσες ατομικές προπονήσεις και όσα βάρη και να κάνεις καθημερινά, τίποτα δεν συγκρίνεται με τη διπλή ομαδική προπόνηση, τα τρεξίματα σε άλλους ρυθμούς, το 5 επί 5, τα σκληρά βάρη και την ατελείωτη κούραση που τη νιώθεις μέχρι και τη στιγμή που ξαπλώνεις το βράδυ για να κοιμηθείς και αναρωτιέσαι πώς θα σηκωθείς αύριο να ξανακάνεις ακριβώς το ίδιο... Αλλά σηκώνεσαι έτσι κι αλλιώς.

Ωστόσο, έχει και τα καλά της η προετοιμασία. Ξαναμπαίνεις στο κλίμα του παιχνιδιού, ξεκινάει η σεζόν, βλέπεις τις αγαπημένες σου συμπαίκτριες και ανυπομονείς να ξεκινήσουν πάλι οι αγώνες. Όπως και να έχει, είναι η αρχή της σεζόν που δίνει τον τόνο και τον ρυθμό για το υπόλοιπο της χρονιάς. Είναι οι ώρες, η κόπωση και η δουλειά που κάνει ένας αθλητής, που κανείς δεν βλέπει, και είναι και η περίοδος που έχει την πιο γλυκόπικρη γεύση του αθλητικού κόσμου.

Αλλά αρκετά γράφτηκαν... να πέσει το βίντεο.

Το Βίντεο: