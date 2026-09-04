«Άνιωθος» ο Ενές Καντέρ! Ο πρώην σταρ του NBA συνεχίζει να υπερασπίζεται το δικαίωμα του περί συμμετοχής στο WNBA και έκανε μήνυση στους Σικάγο Σκάι, του «franchise» το οποίο τον είχε απομακρύνει από το γήπεδο του εξαιτίας φραστικού επεισοδίου του Τούρκου αθλητή με παίκτρια του οργανισμού.

Υπενθυμίζεται πως ο πρώην σέντερ των Σέλτικς, μεταξύ άλλων, έχει δηλώσει συμμετοχή στο Draft του WNBA, κάτι που έχει προκαλέσει θύελλα διαμαρτυριών εδώ και μεγάλο διάστημα κυρίως στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Η πιο περίτρανη απόδειξη της «αποστροφής» της μεγαλύτερης μερίδας της κοινής γνώμης ήταν το περιστατικό που έλαβε χώρα σε πρόσφατη παρουσία του σε αγώνα του πρωταθλήματος. Ο Καντέρ βρέθηκε στο Σικάγο για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση των Σικάγο Σκάι με τις Ιντιάνα Φίβερ και προκάλεσε την... οργή των οπαδών.

Αρκετοί τον αποδοκίμασαν και του επιτέθηκαν φραστικά, με τον ίδιο να αντιδρά με ειρωνικό χαμόγελο. Εν συνεχεία, κατά τη διάρκεια του ματς η αθλήτρια της γηπεδούχου ομάδας, Νατάσα Κλάουντ, μετά από καλάθι που πέτυχε κινήθηκε προς τον Καντέρ και άρχισε να του κάνει «trash talking».

Η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχο, καθώς ο ίδιος παραλίγο να μπει στο παρκέ, με τους ανθρώπους ασφαλείας του γηπέδου να αναγκάζονται να τον απομακρύνουν από το γήπεδο.

Σε συνέχεια αυτού του γεγονότος, ο 34χρονος αφού αρχικά έστειλε επιστολή με την οποία ζητούσε εξηγήσεις, προχώρησε σε κατάθεση αγωγής, τονίζοντας πως κανείς δεν είναι υποχρεωμένος να συμφωνήσει μαζί του αλλά ούτε και να του στερήσει το δικαίωμα των επιλογών του.

Αναλυτικά η θέση του Ενές Καντέρ:

«Τα λέμε στο δικαστήριο! Μόλις κατέθεσα ομοσπονδιακή αγωγή. Προχωρώ σε νομικές ενέργειες για την απομάκρυνσή μου από τον αγώνα των Chicago Sky, ενώ ασκούσα ειρηνικά τα δικαιώματά μου που απορρέουν από την Πρώτη Τροπολογία. Η μπλούζα μου έκανε αυτό που, όπως φαίνεται, δεν μπόρεσε να κάνει ολόκληρο το WNBA: να ορίσει τι είναι γυναίκα.

Καμία απειλή. Καμία βία. Μόνο βιολογία. Κι όμως, χρειάστηκε να με συνοδεύσει η ασφάλεια έξω από τον χώρο. Δεν είναι απαραίτητο να συμφωνείτε με όσα λέω, αλλά δεν έχετε το δικαίωμα να με φιμώσετε γι' αυτό. Δεν θα εκφοβιστώ. Δεν θα φιμωθώ. Θα συνεχίσω να υπερασπίζομαι τις γυναίκες και την ελευθερία του λόγου».