Η Νίκη της Σαμοθράκης ως σύμβολο για τη γυναικεία δύναμη στη νέα φανέλα της London City Lionesses!

Η London City Lionesses ανακοίνωσε μια συμφωνία με τη Nike, που ανάλογή της δεν έχουμε δει ποτέ ξανά στο ποδόσφαιρο γυναικών. Όπως επιβεβαίωσε η ιδιοκτήτρια του συλλόγου, Μισέλ Κανγκ, πρόκειται για τη μεγαλύτερη εμπορική συνεργασία σε οποιοδήποτε άθλημα γυναικών παγκοσμίως.

Η αξία της υπερβαίνει τα 3,6 εκατομμύρια ευρώ ετησίως καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ της ομάδας της Ατλάντα στο NWSL, ενώ ξεπερνά ακόμα και τα χορηγικά συμβόλαια ορισμένων ανδρικών συλλόγων της Premier League.

Η μοναδική ανεξάρτητη ομάδα της αγγλικής WSL έγινε viral φέτος το καλοκαίρι μετά τη μεταγραφή της σπουδαίας Αλεξία Πουτέγιας, αλλά κι άλλων πασίγνωστων ποδοσφαιριστριών Μάπι Λεόν και η Μέρι Ερπς.

Η αυτή φανέλα, ωστόσο, είναι ξεχωριστή και λόγω του συμβολικού της χαρακτήρα, καθώς στο κέντρο της δεν βρίσκεται το σήμα της Nike, αλλά δεσπόζει η Νίκη της Σαμοθράκης.

Για πρώτη φορά ο αθλητικός αυτός κολοσσός τοποθετεί σε φανέλα το ίδιο το άγαλμα από το οποίο εμπνεύστηκε το όνομά του, αλλά και το πασίγνωστο λογότυπό του που σχεδιάστηκε για να αναπαριστά τα φτερά της θεάς. Έχει σημασία όμως το γιατί αυτό έγινε σε μια εμφάνιση ομάδας γυναικών.

Αυτό το μοναδικής ομορφιάς άγαλμα, που φιλοτεχνήθηκε το 190 π.Χ. παριστάνει τη θεά Νίκη να προσγειώνεται στην πλώρη ενός πολεμικού πλοίου. Συμβολίζει τη δόξα και τον θρίαμβο απέναντι σε κάθε αντίπαλο, ενώ είναι κι ένα διαχρονικό σύμβολο για τη γυναικεία ενδυνάμωση.