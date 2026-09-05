Απίστευτη αναποδιά για Κινέζα μπασκετμπολίστρια: Χάνει το Παγκόσμιο επειδή δεν βρέθηκε το διαβατήριό της

Μία απίστευτη αναποδιά στερεί από τη Λι Γιουέρου τη συμμετοχή της στο Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών του 2026. Η 27χρονη σέντερ της Ντάλας Γουινγκς δεν θα μπορέσει να ταξιδέψει με την εθνική της Κίνας, καθώς το διαβατήριό της χάθηκε κατά την αποστολή του ταχυδρομικώς.

Η είδηση έγινε γνωστή μέσα από τα social media της, καθώς η ίδια θέλησε να κάνει μια ανάρτηση εξηγώντας πως τόσο εκείνη όσο και οι άνθρωποι της ομάδας προσπάθησαν να βρουν λύση μέχρι την τελευταία στιγμή, χωρίς όμως να καταφέρουν να ξεπεράσουν το συγκεκριμένο εμπόδιο.

«Όλοι δουλέψαμε σκληρά και ψάξαμε κάθε πιθανή λύση, αλλά αυτή τη φορά ίσως μας έλειψε λίγο η τύχη», ανέφερε χαρακτηριστικά η Γιουέρου.

Η απουσία της είναι σημαντική για την Κίνα, καθώς η Γιουέρου αποτελεί ένα από τα βασικά γρανάζια της εθνικής τα τελευταία χρόνια. Στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στην πορεία της ομάδας μέχρι το ασημένιο μετάλλιο, ενώ στον τελικό είχε σημειώσει 19 πόντους και 12 ριμπάουντ.Εξίσου εντυπωσιακή δε ήταν και η παρουσία της στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024, όπου ολοκλήρωσε τη διοργάνωση με 17,7 πόντους και 11 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.