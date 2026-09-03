Ο ΠΑΟΚ δυναμώνει τη ρακέτα του με Κρίστιν Ντάλτσε

Ο ΠΑΟΚ υποδέχθηκε στη ομάδα μπάσκετ γυναικών τη νέα του φόργουορντ, Κρίστιν Ντάλτσε, ενόψει της νέας σεζόν.

Η 23χρονη Αμερικανίδα αγωνίστηκε στο πανεπηστήμιο της Βιλανοβα από το 2021 έως το 2024, ενώ ολοκλήρωσε την κολεγιακή της καριέρα στο Πανεπιστήμιο του Μέριλαντ, ένα από τα κορυφαία προγράμματα του NCAA.

Η Ντάλτσε διαθέτει ήδη ευρωπαϊκή εμπειρία, καθώς την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στην Ουγγαρία με τη φανέλα της BEAC.

Με σημαντικές παραστάσεις από δύο μεγάλα πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών και ήδη μία σεζόν στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, η Κρίστιν Ντάλτσε έρχεται στον ΠΑΟΚ για να προσθέσει δύναμη, ενέργεια και ποιότητα στη ρακέτα.

Ο Δικέφαλος συνεχίζει, έτσι, να συμπληρώνει σταδιακά το ρόστερ του και προχωρά με σταθερά βήματα προς την έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Οι δηλώσεις τις αθλήτριας:

«Είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενη και ενθουσιασμένη που θα αγωνιστώ με τη φανέλα του ΠΑΟΚ και που μου δίνεται η ευκαιρία να προσφέρω την εμπειρία μου στην ομάδα. Μου αρέσει πολύ η φιλοσοφία και η δυναμική της ομάδας και, ήδη από την πρώτη στιγμή, με έχουν κάνει να αισθανθώ σαν στο σπίτι μου! Ανυπομονώ να γνωρίσω από κοντά τον κόσμο του ΠΑΟΚ και να συμβάλω κι εγώ στην επίτευξη σημαντικών επιτυχιών για την ομάδα».

