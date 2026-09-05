Επέστρεψε στα... γνώριμα λημέρια ο Φρέντι Μπρουκς, ο οποίος ανακοινώθηκε με κάθε επισημότητα από τον Άρη. Μετά από 12 χρόνια ο τεχνικός αναλαμβάνει ξανά τα ηνία της ομάδας βόλεϊ γυναικών.

Αξίζει να αναφέρουμε πως στην ανακοίνωση η ομάδα ευχαρίστησε και τον Παπαδόπουλο, ο οποίος έκανε γνωστό πως αποχωρεί για προσωπικούς λόγους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Ο Α.Σ. ΑΡΗΣ και το τμήμα Βόλεϊ Γυναικών ανακοινώνουν την έναρξη της συνεργασίας με τον προπονητή Φρέντι Μπρουκς (Freddy Brooks).

Ο coach επιστρέφει στον πάγκο του ΑΡΗ μετά το 2014.

Σαν αθλητής άφησε το στίγμα του στο ελληνικό και παγκόσμιο βόλεϊ, με θητεία και στον Σύλλογο μας, όπως και με αμέτρητες διακρίσεις με την Εθνική ομάδα της Κούβας, της οποίας αποτελούσε βασικό μέλος επί συναπτά έτη.

Ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα το 2010 από τα αναπτυξιακά τμήματα και την αντρική ομάδα του Ηρακλή και στη συνέχεια ανέλαβε τη γυναικεία ομάδα του ΑΡΗ.

Ακολούθως πέρασε από τους πάγκους της ΜΕΝΤ και του Απόλλωνα Καλαμαριάς, ενώ διετέλεσε και ως βοηθός προπονητή στον ΠΑΟΚ. Τέλος εργάστηκε μια σεζόν στην Κύπρο και την ομάδα της Νέας Σαλαμίνας.

Ο Φρέντι Μπρουκς διατηρεί μια μεγάλη ακαδημία πετοσφαίρισης στην Καλαμαριά στην οποία είχε αφιερωθεί τα τελευταία χρόνια, πριν από την απόφαση να αναλάβει ξανά τις τύχες της ομάδας μας.

* Ο προπονητής Κώστας Παπαδόπουλος αποχώρησε από την ομάδα για προσωπικούς λόγους. Toυ ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα του».