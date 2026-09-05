Οι κινήσεις της ΑΕΚ συνεχίζονται με την Ένωση να παίρνει την Κατερίνα Σακκά. Η Σακκά αγωνίζεται ως λίμπερο και ουσιαστικά έρχεται να αντικαταστήσει την Εβίτα Ξηντάρα που φέτος δεν θα αγωνιστεί για προσωπικούς λόγους. Μαζί της στην θέση αυτή θα είναι και η Ελευθερία Μανιατογιάννη.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση της ΑΕΚ έχει ως εξής: «Η ΑΕΚ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με την Κατερίνα Σακκά. Η 23χρονη (21/03/2003) λίμπερο, ύψους 1.70μ., υπέγραψε το συμβόλαιό της και εντάσσεται στο δυναμικό της γυναικείας ομάδας Βόλεϊ του Συλλόγου.

Η Κατερίνα Σακκά ξεκίνησε την καριέρα της από τον Φιλαθλητικό Πρέβεζας. Ακολούθησαν οι Πρωταθλητές Πεύκων (2021-22), οι Μακεδόνες (2022-23), ο Άρης Θεσσαλονίκης (2023-24), η Νέα Γενεά (2023-24) και ο Ηλυσιακός (2024-26).

Μετά την επισημοποίηση της συμφωνίας, η Κατερίνα Σακκά δήλωσε στο aek.gr: «Είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή που θα ενταχθώ στην οικογένεια της ΑΕΚ. Έρχομαι σε έναν ιστορικό σύλλογο με μοναδικό στόχο την κορυφή. Θέλω να ευχαριστήσω τη διοίκηση και τον προπονητή για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν. Υπόσχομαι να δίνω κάθε φορά τον καλύτερο μου εαυτό ώστε να φέρουμε την ΑΕΚ εκεί που πραγματικά της αξίζει».

Κατερίνα, καλώς ήρθες στην οικογένεια της ΑΕΚ!».