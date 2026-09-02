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Women’s Leagues Cup: Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής της Α' Φάσης
02/09/2026
ΜΠΑΣΚΕΤ

Women’s Leagues Cup: Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής της Α' Φάσης

Γιώργος Σακελλάρης

Η ΕΟΚ δημοσίευσε της 1η αγωνιστική της Α' Φάσης του Women’s Leagues Cup όπου μετέχουν ομάδες της WBL2 και WNL.

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Στις 13 Σεπτεμβρίου θα αρχίσει στην κατηγορία των Γυναικών η αγωνιστική περίοδος 2026-2027, με τις αναμετρήσεις της 1ης αγωνιστικής της Α’ Φάσης του Women’s Leagues Cup όπου μετέχουν ομάδες της WBL2 και WNL.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Α' Φάση 1η αγωνιστική

13/09/2026 ΣΟΥΔΑΣ 17.00 AE ΠΛΑΤΑΝΙΑ – ΓΑΣ ΑΝΔΡΟΓΕΑΣ
13/09/2026 «ΠΑΝ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ» 14.00 ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ – ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ
13/09/2026 «ΔΗΜ. ΒΙΚΕΛΑΣ» 17.00 ΖΑΟΝ – ΑΝΤΑΙΟΣ ΑΣ
20/09/2026 «ΗΛ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ» 14.45 ΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ – ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
20/09/2026 «ΜΙΜΗΣ ΤΣΙΚΙΝΑΣ» 16.00 ΧΑΝΘ – ΑΠΣ ΚΟΥΠΑ ΚΙΛΚΙΣ

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