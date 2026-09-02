Κιαπίνι: «Θεωρώ ότι η ομάδα θα είναι ανταγωνιστική»

Οι γυναίκες του Παναθηναϊκού έχουν ήδη στρωθεί στη δουλειά από την τελευταία Δευτέρα του Αυγούστου, ενώ ο προπονητής της ομάδας, Αλεσάντρο Κιαπίνι, ενσωματώθηκε μόλις τώρα στην προετοιμασία. Ο Ιταλός τεχνικός βρισκόταν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα με την εθνική ομάδα της Ουγγαρίας και, μετά τον αποκλεισμό της, επέστρεψε στην Ελλάδα και ανέλαβε τα καθήκοντά του στην ομάδα των «πρασίνων».

Ενόψει της νέας σεζόν, ο τεχνικός του Παναθηναϊκού μίλησε σε δηλώσεις του για τους στόχους της ομάδας και τις προσδοκίες του, θέτοντας τον πήχη για τη φετινή αγωνιστική περίοδο.

Η ομάδα βόλεϊ γυναικών του Παναθηναϊκού ολοκλήρωσε μία ιδιαίτερα πετυχημένη σεζόν, με τη συμμετοχή της στον τελικό του Callenge Cup, αλλά και την κατάκτηση του ελληνικού πρωταθλήματος. Παρότι σε αρκετά σημεία του ρόστερ η ομάδα παραμένει ίδια, υπάρχουν και νέες προσθήκες που αναμένεται να κάνουν τη διαφορά.

Οι δηλώσεις του Κιαπίνι:

«Βρισκόμαστε στην αρχή της προετοιμασίας. Για μένα είναι η πρώτη μέρα. Έχουμε λίγες αθλήτριες γιατί οι περισσότερες αγωνίζονται ακόμα στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Είμαστε θετικοί και χαρούμενοι με αυτά που βλέπουμε τις πρώτες μέρες. Έχουμε σημαντικούς στόχους μπροστά μας. Θα συμμετέχουμε στο Challenge Cup και φέτος, έχουμε το Πρωτάθλημα, το Κύπελλο και το Σούπερ Καπ που θα είναι η πρώτη επίσημη διεκδίκηση τίτλου. Θεωρώ ότι η ομάδα θα είναι ανταγωνιστική. Έχουμε νέα μέλη στην ομάδα αλλά πιστεύω έχουμε δημιουργήσει ένα καλό σύνολο μεταξύ των περσινών αθλητριών και των καινούριων. Το πιο σημαντικό για μένα είναι να έχουμε ισορροπία και πιστεύω ότι και φέτος θα καταφέρουμε να δημιουργήσουμε μια καλή ομάδα. Ανυπομονούμε να ξεκινήσουμε, είμαστε πολύ θετικοί και χαρούμενοι».