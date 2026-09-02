Μπάρκλεϊ: «Δεν πιστεύω ότι οι άνδρες πρέπει να παίζουν εναντίον γυναικών»

Δήλωση που θα συζητηθεί από τον Τσαρλς Μπάρκλεϊ. Ο πρώην εμβληματικός παίκτης του NBA παρουσιάστηκε πολέμιος της συμμετοχής τρανς γυναικών στο WNBA.

Ο άλλοτε ηγέτης των Σανς, μεταξύ άλλων, Τσαρλς Μπάρκλεϊ μιλώντας στον ραδιοφωνικό παρουσιαστή και υποστηρικτή της LGBTQ κοινότητας, Michael Smerconish, διαφώνησε ανοιχτά με τη συμμετοχή τρανς γυναικών στο WNBA. Μια τοποθέτηση που σίγουρα ρίχνει λάδι στη... φωτιά ειδικότερα μετά την πρόθεση του Ενές Καντέρ να συμπεριληφθεί στο Draft του WNBA.

Η εν λόγω πρωτοβουλία έχει προκαλέσει πολυποίκιλες αντιδράσεις στον χώρο του αθλήματος στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και σίγουρα μετά τη δήλωση μιας σημαντικής φιγούρας του μπάσκετ στις ΗΠΑ, όπως του Μπάρκλεϊ, έχει τη βαρύτητά της.

Ακόμη, η παλιά δόξα της λίγκας επέκρινε επίτροπο του NBA, Άνταμ Σίλβερ, καθώς και την επίτροπο του WNBA, Κάθι Ένγκελμπερτ, επειδή δεν πήραν οριστική θέση εναντίον των τρανς παικτών.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Τσαρλς Μπάρκλεϊ:

«Δεν έχω τίποτα άλλο παρά αγάπη και σεβασμό για τους ομοφυλόφιλους και τους τρανς παίκτες, αλλά σε καμία περίπτωση δεν πιστεύω ότι οι άνδρες πρέπει να παίζουν εναντίον γυναικών. Μηδέν».