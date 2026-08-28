Ένα προπονητικό κέντρο 128 εκατ. ευρώ αποκλειστικά για γυναίκες που γράφει ιστορία

Οι Portland Thorns και Portland Fire έχουν πλέον το δικό τους υπερσύγχρονο σπίτι. Οι δύο ομάδες εγκαινίασαν στο Πόρτλαντ των ΗΠΑ το νέο κοινό προπονητικό τους κέντρο, μια επένδυση ύψους 128 εκατ. ευρώ, που αποτελεί το πρώτο αντίστοιχο project στον κόσμο για ομάδες γυναικών από δύο διαφορετικά αθλήματα.

Στις εγκαταστάσεις υπάρχουν δύο γήπεδα ποδοσφαίρου και δύο γήπεδα μπάσκετ, ενώ οι αθλήτριες έχουν στη διάθεσή τους χώρους εστίασης, γυμναστήριο και κέντρο αθλητικής απόδοσης, αλλά και ειδικούς χώρους για τις οικογένειές τους.

Αξίζει να αναφέρουμε πως οι Thorns αγωνίζονται στο NWSL (σ.σ έχουν κατακτήσει και 3 πρωταθλήματα) και οι Fire στο WNBA, με τις δύο ομάδες να έχουν την ίδια ιδιοκτησία. Αυτό έδωσε στη RAJ Sports τη δυνατότητα να σχεδιάσει από την αρχή έναν χώρο που καλύπτει τις ανάγκες και των δύο αθλημάτων.

«Οι αθλήτριές μας δεν είναι μόνο αθλήτριες. Έχουν ενδιαφέροντα στη μουσική, την τέχνη, το φαγητό, την κουλτούρα και τη μόδα. Θέλαμε να το αντικατοπτρίζει και ο χώρος στον οποίο προπονούνται κάθε μέρα», ανέφερε η Μπατάλ Μεράζ.

Τι περιλαμβάνει αυτό το... στολίδι;

Το Kaiser Permanente Performance Center εκτείνεται σε περίπου 5.850 τ.μ. και έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά με βάση τις ανάγκες των αθλητριών. Διαθέτει δύο κανονικών διαστάσεων γήπεδα ποδοσφαίρου, δύο γήπεδα μπάσκετ, σύγχρονο χώρο ενδυνάμωσης, αίθουσα γιόγκα και Pilates, αλλά και ειδικά διαμορφωμένους χώρους αποκατάστασης και αθλητιατρικής.

Στο κέντρο υπάρχει επίσης εστιατόριο με σεφ και διατροφολόγο, ενώ έχουν δημιουργηθεί χώροι για τις οικογένειες των αθλητριών, αίθουσες συσκέψεων και χώροι για τη δημιουργία περιεχομένου (σ.σ Social media).