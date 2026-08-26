Ουκρανή μπασκετμπολίστρια έφυγε από ομάδα μετά την απόκτηση Ρωσίδας συμπαίκτριας

Μια εξέλιξη που ίσως δεν περίμεναν έγινε γνωστή ΜΜΕ, καθώς στην ομάδα μπάσκετ γυναικών του Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Λουιζιάνα η απόκτηση μιας Ρωσίδας αθλήτριας οδήγησε στην αποχώρηση μιας Ουκρανής.

Η 21χρονη Κέιτ Κοβάλ αποφάσισε να αποχωρήσει από το πανεπιστήμιο, μόλις εννέα ημέρες μετά την ανακοίνωση της μεταγραφής της 17χρονης Ρωσίδας Άννα Μινάεβα.

Ο λόγος δεν είναι άλλος από τον πόλεμο που επικρατεί μεταξύ των δύο χωρών με την Ουκρανή αθλήτρια να μην θέλει να βρεθεί στην ίδια ομάδα με τη Μινάεβα. Έτσι πήρε την απόφαση να φύγει από το Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Λουιζιάνα που αγωνίζεται στο NCAA.