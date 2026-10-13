Δανάη Σιδηρά στο GWomen: «Θα παλεύουμε πάντα για τη φανέλα, παίζαμε με ένα μεγαθήριο»

Απέναντι στην πανίσχυρη Αγγλία, η Εθνική Γυναικών έδειξε πως μπορεί να σταθεί με αξιώσεις, παρά τη δύσκολη αποστολή της. Η Δανάη Σιδηρά μίλησε στο GWomen για την εικόνα της ομάδας, την εξέλιξη του ελληνικού ποδοσφαίρου γυναικών και τη δικαίωση των προσπαθειών όσων πάλεψαν στα δύσκολα χρόνια, στέλνοντας το δικό της μήνυμα για τη συνέχεια, το οποίο δεν είναι άλλο από το ότι η προσπάθεια για τη γαλανόλευκη δεν σταματά ποτέ!

Δανάη έχεις πολλές παρουσίες με το εθνόσημο, είσαι μια Legend για τη Γαλανόλευκη. Στον αγώνα το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα κοίταξε στα μάτια της back to back πρωταθλήτρια Ευρώπης και είχε τις στιγμές της. Εσύ όλο αυτό, πώς το έζησες;

«Είναι μια σημαντική εμπειρία μια σημαντική στιγμή για τα παιδία, το αποτέλεσμα ωστόσο αντικατοπτρίζει την εικόνα. Παίζαμε με ένα μεγαθύριο και καταλάβαμε από την αρχή ότι δεν θα είναι εύκολο αυτό το ματς. Από εκεί και πέρα το ποδόσφαιρο μας έχει δείξει τι μπορεί να γίνει. Μας έδειξε και η ομάδα των ανδρών ότι δεν τα βάζουμε ποτέ κάτω, δεν τα παρατάμε. Η εικόνα της ομάδας ήταν πολύ καλή και αυτή πρέπει να συνεχίσει να είναι».

Είναι μια σημαντική παράσταση, θεωρείς ότι αυτή η φουρνία θα καταφέρει κάτι παραπάνω;

«Έχει αλλάξει το επίπεδο, φαίνεται και από την εικόνα της ομάδα. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό και μπορούν όλοι να το καταλάβουν. Για εμάς που... παλεύαμε στα πέτρινα χρόνια είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο. Εμείς θα πελυούμε πάντα για αυτό το σήμα και αυτή τη φανέλα».



Αν είχε βρει τα δίχτυα η Παπαθεοδώρου, θα είχαμε δει άλλο ματς;



«Σίγουρα η εικόνα θα ήταν διαφορετική».