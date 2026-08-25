Σε μια προσθήκη με βλέμμα στο μέλλον προχώρησε η ομάδα μπάσκετ γυναικών του Αθηναϊκού.

Συγκεκριμένα ανακοίνωσε την απόκτηση της πανύψηλης 18χρονης με ύψος 1.92 μέτρα Ντιόπ Καϊρέ για τα επόμενα πέντε χρόνια, η οποία έχει γεννηθεί στην Σενεγάλη και ήρθε στην Ελλάδα σε ηλικία 14 ετών, αγωνιζόμενη στην Ελευθερία Μοσχάτου

Η ανακοίνωση του Αθηναϊκού

«Επένδυση στο μέλλον με ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του μπάσκετ γυναικών, με την Ντιόπ Καϊρέ να υπογράφει στον Αθηναϊκό Qualco για πέντε χρόνια.

Υπάρχουν δύο τρόποι να προσεγγίζεις την καθημερινότητα. Χτίζεις το παρόν και ονειρεύεσαι το μέλλον, ή παράλληλα με τα θεμέλια για το παρόν χτίζεις και το μέλλον. Ο Αθηναϊκός Qualco, αποδεικνύοντας το όραμα, το μακροπρόθεσμο πλάνο και την αφοσίωσή του στην εξέλιξη του μπάσκετ γυναικών, έχει τη χαρά να ανακοινώσει την απόκτηση της Ντιόπ Καϊρέ (18χρ., 1μ.92) για τα επόμενα πέντε χρόνια.

Η Ντιόπ Καϊρέ έχει γεννηθεί στην Σενεγάλη και ήρθε στην Ελλάδα σε ηλικία 14 ετών, αγωνιζόμενη στην Ελευθερία Μοσχάτου. Έκανε το ντεμπούτο της στην Α1 σε ηλικία 15 ετών και δύο μηνών, αγωνιζόμενη, μάλιστα, απέναντι στην επόμενη ομάδα της! Από την Αθήνα μετακόμισε στην Θεσσαλονίκη για τον Παναθλητικό, όπου εξέλιξε το ταλέντο της κατακτώντας τίτλους και ατομικές διακρίσεις. Αναδείχθηκε MVP του τελικού νεανίδων ΕΚΑΣΘ το 2025, χρονιά στην οποία συμπεριλήφθηκε και στην καλύτερη πεντάδα του φάιναλ φορ του WRising Stars. Παράλληλα, κατέκτησε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα νεανίδων το 2024, τη δεύτερη θέση στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα Νεανίδων το 2025 και την τρίτη θέση τη φετινή σεζόν.

Καλωσορίζουμε την Ντιόπ Καϊρέ στην οικογένεια του Αθηναϊκού και ανυπομονούμε για το μέλλον που θα την περιλαμβάνει.»