Στις 28 Οκτωβρίου θα ξεκινήσει ο Παναθηναϊκός τις υποχρεώσεις του στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στο Challenge Cup, με την CEV να ορίζει τα δύο παιχνίδια των «πράσινων» με την CSM Βουκουρεστίου.

Αναλυτικά οι πρωταθλήτριες αναφέρουν τα εξής: «Ορίστηκαν από τη CEV οι δύο αγώνες της ομάδας βόλεϊ γυναικών του Παναθηναϊκού με τη CSM Βουκουρεστίου για το Challenge Cup.

Το «τριφύλλι» θα ξεκινήσει τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου και ώρα 18:00 το απόγευμα στο κλειστό του Μετς. Η ρεβάνς των δύο ομάδων θα γίνει την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου στις 16:00 το απόγευμα στο Βουκουρέστι.

Αν το τριφύλλι πάρει την πρόκριση, τότε θα αντιμετωπίσει στη φάση των «32» πάλι ομάδα από τη Ρουμανία. Η Μπρασόφ θα είναι η αντίπαλος του Παναθηναϊκού, αν προκριθεί κόντρα στην ομάδα από το Βουκουρέστι και οι αγώνες θα γίνουν 24-26 Νοεμβρίου και 1-3 Δεκεμβρίου».