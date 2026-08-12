Άλλο ένα ματς για τις Φίβερ, άλλη μία... μαγική εμφάνιση για την Κέιτλιν Κλαρκ.

Η Αμερικανίδα γκαρντ ξεχώρισε στη νίκη της ομάδας της επί των Νιου Γιουρκ Λίμπερτι, πετυχαίνοντας double-double. Συγκεκριμένα σκόραρε 22 πόντους,, ενώ είχε 4 ριμπάουντ και 10 ασίστ!

Επίσης η Κλαρκ, έσπασε το δικό της ρεκόρ για τους περισσότερους αγώνες με 20+ πόντους και 10+ ασίστ σε μια σεζόν στην ιστορία του WNBA με 9.

Πολύ καλή δουλειά έκανε και η Μίτσελ που πέτυχε 28 πόντους και ήταν η πρώτη σκόρερ του αγώνα, ενώ η Σόφι Κάνινγκχαμ πέτυχε 12π.

Η Κέιτλιν Κλαρν μετράει μ.ο 21.6 πόντους, 3.9 ριμπάουντ και 8.1 ασίστ μέχρι στιγμής στη σεζόν.

and with that, goodnight 💤 pic.twitter.com/hYpYWx3JcN — Indiana Fever (@IndianaFever) August 12, 2026

Photo Credits: x_indina_fever