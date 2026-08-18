Στη Γαλατάσαραϊ η Ελένη Μάρκου

Νέο σταθμό στην καριέρα της βρήκε η Ελένη Μάρκου μετά από χρόνια στη Γερμανία με τελευταίο σταθμό την Άιντραχτ Φρανκφούρτης. Η έμπειρη διεθνής μετακόμισε στην Τουρκία για λογαριασμό της Γαλατάσαραϊ, είδηση που έγινε γνωστή μέσω ανακοίνωσης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:«Η ομάδα γυναικών ποδοσφαίρου της Γαλατάσαραϊ ανακοίνωσε την απόκτηση της έμπειρης διεθνούς Ελληνίδας ποδοσφαιρίστριας, Ελένης Μάρκου.Η 31χρονη μέσος ξεκίνησε την επαγγελματική της καριέρα στην Ελλάδα με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, με τον οποίο κατέκτησε 5 πρωταθλήματα Ελλάδας και 5 Κύπελλα Ελλάδας.Το 2016 μετακόμισε στις ΗΠΑ, προκειμένου να συνδυάσει τις σπουδές της με το ποδόσφαιρο. Εκεί αγωνίστηκε στο Monroe Community College και αναδείχθηκε παίκτρια της χρονιάς στο NJCAA Division I Women’s Soccer. Στη συνέχεια φόρεσε τις φανέλες των Apollon Ladies, SGS Essen, FC Basel και FC Zürich, με την οποία πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος Ελβετίας τη σεζόν 2022-23.Το 2024 πήρε μεταγραφή στην 1. FC Union Berlin και αποτέλεσε σημαντικό στέλεχος της ομάδας στην πορεία της προς την άνοδο στην Bundesliga, μετά την κατάκτηση της **2. Bundesliga τη σεζόν 2024-25.Το 2025 μετακόμισε στην Eintracht Frankfurt, με την οποία αγωνίστηκε στην Bundesliga τη σεζόν 2025-26.Η Μάρκου έχει φορέσει και το περιβραχιόνιο της Εθνικής Ελλάδας γυναικών Με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα μετρά περισσότερες από 70 συμμετοχές και 10 γκολ.Η Γαλατάσαραϊ καλωσόρισε την Ελληνίδα διεθνή στην οικογένειά της και της ευχήθηκε μια επιτυχημένη πορεία με την κιτρινόμαυρη φανέλα».