Εθνική Γυναικών: Οι εκλεκτές του Οικονόμου για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα

Η ελληνική ομάδα θα «πετάξει» για τη Βιέννη και από εκεί θα μεταβεί οδικώς στην πόλη της Τσεχίας όπου το απόγευμα (17:15 τοπική ώρα) θα έχει και την πρώτη της γνωριμία με το Brno Exhibition Centre, το γήπεδο όπου θα διεξαχθούν οι αγώνες.

Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός Απόστολος Οικονόμου επέλεξε τις ακόλουθες αθλήτριες για την τελική φάση του Ευρωβόλεϊ 2026.

Πασαδόροι: Λαμπρινή Κωνσταντινίδου (Αρχηγός), Ευαγγελία Τάνη

Κεντρικές: Ειρήνη Χατζηευστρατιάδου, Αριστέα Τοντάι, Μαρκέλλα Παπαγεωργίου, Έρρικα-Πελαγία Γράβαρη

Ακραίες: Ευφροσύνη Μπακοδήμου, Ελπίδα Τικμανίδου, Γεωργία Λούλα Αγγελοπούλου, Μαρία Κλέπκου.

Διαγώνιες: Μάρθα-Ευδοκία Ανθούλη, Στυλιανή Γκιούρδα.

Λίμπερο: Μαρία-Κατερίνα Ξανθοπούλου, Γεωργία-Μαρία Αντωνακάκη.

Στην αποστολή συμμετέχουν οι συνεργάτες του Ομοσπονδιακού τεχνικού Χάρης Σκουτελάκος, Θάνος Τερζής, ο στατιστικολόγος Στέφανος Μανιώτης, ο γυμναστής Λεωνίδης Χρηστακίδης, οι φυθσιοθεραπευτές Ξενοφώντας Βλασσόπουλος, Θοδωρής Νιανιάκας και ο τιμ μάνατζερ Γιάννης Πριόβολος.

Το πρόγραμμα των αγώνων της Εθνικής στο Ευρωβόλεϊ:

Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026

15.00: Αυστρία – Σερβία

18.00: Βουλγαρία – Ουκρανία

21.00: Τσεχία – Ελλάδα (ΕΡΤ1)

Σάββατο 22 Αυγούστου 2026

17.00: Ουκρανία – Ελλάδα (ΕΡΤ2)

20.00: Αυστρία – Τσεχία

Κυριακή 23 Αυγούστου 2026

17.00: Ελλάδα – Βουλγαρία (ΕΡΤ2)

20.00: Τσεχία – Σερβία

Δευτέρα 24 Αυγούστου 2026

17.00: Ουκρανία – Αυστρία

20.00: Σερβία – Βουλγαρία

Τρίτη 25 Αυγούστου 2026

17.00: Ελλάδα – Αυστρία (ΕΡΤ2)

20.00: Τσεχία – Ουκρανία

Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026

17.00: Αυστρία – Βουλγαρία

20.00: Σερβία – Ελλάδα (ΕΡΤ2)

Πέμπτη 27 Αυγούστου 2026

17.00: Ουκρανία – Σερβία

20.00: Τσεχία – Βουλγαρία

Οι όμιλοι του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος γυναικών 2026

Α’ ΌΜΙΛΟΣ (Τουρκία – Κωνσταντινούπολη): Τουρκία, Λετονία, Πολωνία, Γερμανία,

Σλοβενία, Ουγγαρία.

Β’ ΌΜΙΛΟΣ (Τσεχία – Μπρνο): Τσεχία, Αυστρία, Σερβία, Ουκρανία, Βουλγαρία,

Ελλάδα.

Γ’ ΌΜΙΛΟΣ (Αζερμπαϊτζάν – Μπακού): Αζερμπαϊτζάν, Πορτογαλία, Ολλανδία, Βέλγιο,

Ρουμανία, Ισπανία.

Δ’ ΌΜΙΛΟΣ (Σουηδία – Γκέτεμποργκ): Σουηδία, Μαυροβούνιο, Ιταλία, Γαλλία,

Σλοβακία, Κροατία.