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Εθνική Γυναικών: Οι εκλεκτές του Οικονόμου για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα
18/08/2026
ΒΟΛΕΙ

Εθνική Γυναικών: Οι εκλεκτές του Οικονόμου για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα

Newsroom

Το πρωί της Τετάρτης (19/8, 09:40) αναχωρεί η αποστολή της Εθνικής γυναικών για το Μπρνο της Τσεχίας, όπου θα φιλοξενηθεί ο Β’ όμιλος του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος 2026.

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Η ελληνική ομάδα θα «πετάξει» για τη Βιέννη και από εκεί θα μεταβεί οδικώς στην πόλη της Τσεχίας όπου το απόγευμα (17:15 τοπική ώρα) θα έχει και την πρώτη της γνωριμία με το Brno Exhibition Centre, το γήπεδο όπου θα διεξαχθούν οι αγώνες.

Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός Απόστολος Οικονόμου επέλεξε τις ακόλουθες αθλήτριες για την τελική φάση του Ευρωβόλεϊ 2026.

Πασαδόροι: Λαμπρινή Κωνσταντινίδου (Αρχηγός), Ευαγγελία Τάνη

Κεντρικές: Ειρήνη Χατζηευστρατιάδου, Αριστέα Τοντάι, Μαρκέλλα Παπαγεωργίου, Έρρικα-Πελαγία Γράβαρη

Ακραίες: Ευφροσύνη Μπακοδήμου, Ελπίδα Τικμανίδου, Γεωργία Λούλα Αγγελοπούλου, Μαρία Κλέπκου.

Διαγώνιες: Μάρθα-Ευδοκία Ανθούλη, Στυλιανή Γκιούρδα.

Λίμπερο: Μαρία-Κατερίνα Ξανθοπούλου, Γεωργία-Μαρία Αντωνακάκη.

Στην αποστολή συμμετέχουν οι συνεργάτες του Ομοσπονδιακού τεχνικού Χάρης Σκουτελάκος, Θάνος Τερζής, ο στατιστικολόγος Στέφανος Μανιώτης, ο γυμναστής Λεωνίδης Χρηστακίδης, οι φυθσιοθεραπευτές Ξενοφώντας Βλασσόπουλος, Θοδωρής Νιανιάκας και ο τιμ μάνατζερ Γιάννης Πριόβολος.

Το πρόγραμμα των αγώνων της Εθνικής στο Ευρωβόλεϊ:

Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026
15.00: Αυστρία – Σερβία
18.00: Βουλγαρία – Ουκρανία
21.00: Τσεχία – Ελλάδα (ΕΡΤ1)

Σάββατο 22 Αυγούστου 2026
17.00: Ουκρανία – Ελλάδα (ΕΡΤ2)
20.00: Αυστρία – Τσεχία

Κυριακή 23 Αυγούστου 2026
17.00: Ελλάδα – Βουλγαρία (ΕΡΤ2)
20.00: Τσεχία – Σερβία

Δευτέρα 24 Αυγούστου 2026
17.00: Ουκρανία – Αυστρία
20.00: Σερβία – Βουλγαρία

Τρίτη 25 Αυγούστου 2026
17.00: Ελλάδα – Αυστρία (ΕΡΤ2)
20.00: Τσεχία – Ουκρανία

Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026
17.00: Αυστρία – Βουλγαρία
20.00: Σερβία – Ελλάδα (ΕΡΤ2)

Πέμπτη 27 Αυγούστου 2026
17.00: Ουκρανία – Σερβία
20.00: Τσεχία – Βουλγαρία

Οι όμιλοι του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος γυναικών 2026

Α’ ΌΜΙΛΟΣ (Τουρκία – Κωνσταντινούπολη): Τουρκία, Λετονία, Πολωνία, Γερμανία,
Σλοβενία, Ουγγαρία.

Β’ ΌΜΙΛΟΣ (Τσεχία – Μπρνο): Τσεχία, Αυστρία, Σερβία, Ουκρανία, Βουλγαρία,
Ελλάδα.

Γ’ ΌΜΙΛΟΣ (Αζερμπαϊτζάν – Μπακού): Αζερμπαϊτζάν, Πορτογαλία, Ολλανδία, Βέλγιο,
Ρουμανία, Ισπανία.

Δ’ ΌΜΙΛΟΣ (Σουηδία – Γκέτεμποργκ): Σουηδία, Μαυροβούνιο, Ιταλία, Γαλλία,
Σλοβακία, Κροατία.

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