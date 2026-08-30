Οικονόμου: «Η νίκη είναι αφιερωμένη στην Μπακοδήμου, κανένας δεν το έχει αντιληφθεί ακόμα»

Η Ελλάδα πανηγυρίζει μια σπουδαία βραδιά στο ευρωπαϊκό βόλεϊ. Η Εθνική γυναικών επικράτησε 3-0 της Γαλλίας και ο «αρχιτέκτονας» της επιτυχία αυτής, Απόστολος Οικονόμου στάθηκε στην αντίδραση της ομάδας του, αλλά και στη νοοτροπία που έδειξαν οι παίκτριές του στα δύσκολα σημεία του αγώνα.

Έχοντας μόλις βιώσει μία από τις μεγαλύτερες στιγμές της (έως τώρα) προπονητικής του καριέρας ο Απόστολος Οικονόμου και πάλι παρέμεινε προσγειωμένος και έκανε λόγο για μία μεγάλη βραδιά του ελληνικού βόλεϊ…

«Νομίζω ότι κανένας δεν το έχει αντιληφθεί ακόμα. Αυτό που είπα και στις κοπέλες, μόλις τελείωσε το ματς, γιατί αυτά ήταν τα πρώτα μου συναισθήματα.

Είπα λοιπόν στις κοπέλες, ειδικά αυτές που ήταν πέρσι στην Ταϊλάνδη, ότι αυτό είναι η ζωή. Τα δάκρυα, στεναχώριας που είχαμε πέρυσι, τα μετατρέψαμε όλοι μαζί ένα χρόνο μετά σε δάκρυα χαράς και περηφάνιας.

Αυτό είναι το καλύτερο μάθημα της ζωής και πραγματικά θέλω να της δώσω συγχαρητήρια και να τις ευχαριστήσω για τα συναισθήματα που βιώνουμε όλοι σαν ομάδα. Σίγουρα αυτή τη νίκη θέλω να την αφιερώσω στη Φαίη Μπακοδήμου. Ελπίζω να έρθει γρήγορα κοντά μας, γιατί όχι και την Τετάρτη γιατί το αξίζει να είναι στο γήπεδο και αυτή», σχολίασε αρχικά ο Έλληνας τεχνικός και κατόπιν αναφέρθηκε στη νοοτροπία που έβγαλε η ομάδα του στον αγώνα με τη Γαλλία.

«Νομίζω ότι ήμασταν σωστοί τακτικά, ήμασταν σωστοί πνευματικά. Για να κερδίσεις τη Γαλλία 3-0 δεν είναι εύκολο. Νομίζω από την αρχή μέχρι το τέλος ήμασταν πολύ συγκεντρωμένοι. Εγώ το είπα και στις κοπέλες, ότι δεν παίζουν οι τακτικές σε τέτοια παιχνίδια. Νομίζω ότι είχαμε καλό τακτικό πλάνο, το υπηρέτησαν οι κοπέλες, αλλά και σε στιγμές πίεσης δεν έχασαν τον προσανατολισμό τους. Αν θυμάστε, στο τελευταίο σετ άρχισαν να μας πιέζουν, είδατε μια φάση που τρέξαμε μέχρι τη γραμματεία για να σώσουμε τη μπάλα. Αυτό δείχνει τη νοοτροπία αυτής της ομάδας.

Συγχαρητήρια σε όλες τις κοπέλες, γιατί πραγματικά αυτές είναι οι πρωταγωνίστριες και εμείς απλά τις βοηθάμε. Εμείς απλά δίνουμε κάποιες κατευθύνσεις. Θα το ξαναπώ κι ας γίνω γραφικός. Αυτή η νίκη ανήκει σε όλο το ελληνικό βόλεϊ. Να δώσουμε συγχαρητήρια στους άντρες της Μεσογειακής ομάδα που πήγαν στο τελικό και μακάρι να κάνουν τέτοια πορεία και στον Ευρωβόλεϊ. Να δώσουμε συγχαρητήρια στην γυναικεία ομάδα που στους Μεσογειακούς Αγώνες ήταν ένα κλικ από το μετάλλιο.

Γενικά, το ελληνικό βόλεϊ νομίζω ότι πρέπει να είναι περήφανο. Γιατί ζει μέρες οι οποίες δείχνει ότι γίνεται πολύ καλή δουλειά. Οπότε, θα το ξανατονίσω:

Αυτή η νίκη ανήκει σε όλο το ελληνικό βόλεϊ. Ομοσπονδία, σωματεία, προπονητές που δουλεύουν με αυτές τις αθλήτριες. Εμείς απλά τις διαχειριζόμαστε. Είμαστε οι τυχεροί εισαγωγικά που τις διαχειριζόμαστε και παίρνουμε στην τελική τη δόξα. Αλλά τη δόξα την αξίζουμε όλοι.»

Τέλος αναφορικά με τον επερχόμενο προημιτελικό (Τετάρτη 2/9, με τον νικητή του αγώνα Σερβία – Κροατία) έδειξε να πιστεύει ότι η Σερβία θα περάσει, αλλά όπως τόνισε:

«Ξέρετε, ακόμα και αυτό το ματς με τη Σερβία, γιατί λογικά θα είναι η Σερβία αντίπαλος μας, θα είναι διαφορετικό παιχνίδι.

Σας είχα πει κάτι την Παρασκευή. Είμαστε καλά και θα το παίξουμε το παιχνίδι μας. Σίγουρα είναι το φαβορί η Σερβία, αλλά εμείς θα το παίξουμε το παιχνίδι μας. Αυτό ήρθαμε να κάνουμε και αυτό κάνουμε.»