Μεγάλη ένταση προκλήθηκε στην αναμέτρηση των Σικάγο Σκάι με τις Ιντιάνα Φίβερ, με τη Σόφι Κάνινγκχαμ και τη Ντιτζονάι Κάρινγκτον να πιάνονται στα... χέρια.

Συγκεκριμένα η Κάρινγκτον έκανε ένα σκληρό φάουλ πάνω στην Κάνινγκχαμ, με αποτέλεσμα να αποβληθεί. Ωστόσο η Αμερικανίδα παίκτρια των Φίβερ, ζήτησε τον λόγο από την Κάρινγκτον με αποτέλεσμα να πιαστούν στα χέρια.

Μάλιστα η ένταση συνεχίστηκε και μετά το ματς, με τη Σόφι Κάνινγκχαμ στις δηλώσεις της να αναφέρεται στη φάση, λέγοντας: «Δεν την ξέρω καν. Πιστεύω όμως ότι, όταν οι ομάδες παίζουν εναντίον των Φίβερ, καθώς μεταδίδονται σε εθνικό επίπεδο, όλα τα βλέμματα στρέφονται πάνω μας. Ο κόσμος απλώς θέλει να τραβήξει την προσοχή. Και αυτή απλώς προσπαθεί να τραβήξει την προσοχή».

Δείτε τη φάση: