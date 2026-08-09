Μεγάλη ένταση προκλήθηκε στην αναμέτρηση των Σικάγο Σκάι με τις Ιντιάνα Φίβερ, με τη Σόφι Κάνινγκχαμ και τη Ντιτζονάι Κάρινγκτον να πιάνονται στα... χέρια.
Συγκεκριμένα η Κάρινγκτον έκανε ένα σκληρό φάουλ πάνω στην Κάνινγκχαμ, με αποτέλεσμα να αποβληθεί. Ωστόσο η Αμερικανίδα παίκτρια των Φίβερ, ζήτησε τον λόγο από την Κάρινγκτον με αποτέλεσμα να πιαστούν στα χέρια.
Μάλιστα η ένταση συνεχίστηκε και μετά το ματς, με τη Σόφι Κάνινγκχαμ στις δηλώσεις της να αναφέρεται στη φάση, λέγοντας: «Δεν την ξέρω καν. Πιστεύω όμως ότι, όταν οι ομάδες παίζουν εναντίον των Φίβερ, καθώς μεταδίδονται σε εθνικό επίπεδο, όλα τα βλέμματα στρέφονται πάνω μας. Ο κόσμος απλώς θέλει να τραβήξει την προσοχή. Και αυτή απλώς προσπαθεί να τραβήξει την προσοχή».
Δείτε τη φάση:
DiJonai Carrington was assessed a Flagrant 2 and was ejected from the game after this play. pic.twitter.com/WRapu4lqHX— ESPN (@espn) August 8, 2026