Ματς που τα είχε... όλα ήταν αυτό ανάμεσα στις Ιντιάνα Φίβερ και τις Σικάγο Σκάι. Συγκεκριμένα η ομάδα από την Ιντιάνα κατάφερε να επικρατήσει με 90-86, έχοντας ως πρωταγωνίστριες την Κέιτλιν Κλαρκ και την Κέλσεϊ Μίτσελ.

Η Κλαρκ για ακόμη ένα βράδυ ήτα εκπληκτική, πετυχαίνοντας double-double με 26 πόντους, 4 ριμπάουντ και 11 ασίστ σε 35:31 λεπτά συμμετοχής και... οδηγώντας την ομάδα της προς τη νίκη. Εξίσου εντυπωσιακή ήταν και η Κέσλεϊ Μίτσελ, που σκόραρε 27 πόντους, ενώ είχε επίσης 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Ωστόσο το ματς, είχε και μεγάλη ένταση με τη Σόφι Κάνινγκχαμ να γίνεται για ακόμη μία φορά το επίκεντρο. Η Αμερικανίδα, δέχτηκε ένα σκληρό φάουλ από την Κάρινγκτον, με αποτέλεσμα η παίκτρια του Σικάγο να αποβληθεί. Η Κάνινγκχαμ εκνευρισμένη, σηκώθηκε από το σκληρό μαρκάρισμα και ζήτησε τον λόγο από την αντίπαλό της, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μεγάλη ένταση και να πιαστούν στα χέρια, μέχρι να τις χωρίσουν οι ψυχραιμότεροι.

Μάλιστα η ένταση συνεχίστηκε και μετά το ματς, με τη Σόφι Κάνινγκχαμ στις δηλώσεις της να αναφέρεται στη φάση, λέγοντας: «Δεν την ξέρω καν. Πιστεύω όμως ότι, όταν οι ομάδες παίζουν εναντίον των Φίβερ, καθώς μεταδίδονται σε εθνικό επίπεδο, όλα τα βλέμματα στρέφονται πάνω μας. Ο κόσμος απλώς θέλει να τραβήξει την προσοχή. Και αυτή απλώς προσπαθεί να τραβήξει την προσοχή».

Η Κάρινγκτον απάντησε με ανάρτηση στα threads, γράφοντας: «ΛΕΥΚΟ ΠΡΟΝΟΜΙΟ».



DiJonai Carrington was assessed a Flagrant 2 and was ejected from the game after this play. pic.twitter.com/WRapu4lqHX August 8, 2026

Photo Credits: x_indiana_fever