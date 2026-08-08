Τσεχία: Η μεγάλη επιστροφή στο παγκόσμιο κύπελλο γυναικών

Έπρεπε να παλέψει σκληρά για να εξασφαλίσει το ταξίδι της στο Βερολίνο, αλλά η Τσεχία είναι αποφασισμένη να αξιοποιήσει στο έπακρο την ευκαιρία της να αγωνιστεί ξανά στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών.

Η απουσία από τις δύο τελευταίες διοργανώσεις ήταν ένα πισωγύρισμα για μία χώρα που το 2010 πάλεψε σώμα με σώμα με τις ΗΠΑ, κυνηγώντας τη δόξα και το θαύμα, καταλήγοντας να κατακτήσει ένα ασημένιο μετάλλιο.

Ενώ οι προσδοκίες θα είναι πιο μικρές συγκριτικά με αυτές που κουβαλούσαν 16 χρόνια πριν, όταν η Τσεχία ήταν η διοργανώτρια, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα προσπαθήσουν να δώσουν μερικές μπασκετικές γροθιές όταν ξεκινήσει η δράση.

Πως προκρίθηκε

Η Τσεχία είχε σκαμπανεβάσματα στο Προκριματικό τουρνουά Γυναικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπάσκετ της FIBA ​​2026

Η Τσεχία ήξερε ότι αρχικά έπρεπε να πάρει την πρώτη θέση στο Προ-Προκριματικό τουρνουά του 2024 για να εξασφαλίσει τη θέση της στα Προκριματικά. Κι εκεί, στη Γουχάν της Κίνας, χρειάστηκε να περάσει από μια πραγματική περιπέτεια. Πρόλαβε ωστόσο, να προκριθεί παρά το γεγονός ότι έχασε τρία από τα πέντε παιχνίδια της, αλλά εντυπωσίασε με τη μεγάλη νίκη της επί της Βραζιλίας, η οποία ήταν ουσιαστικά η πιο σημαντική αντίπαλός της για ένα εισιτήριο στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλλου.

Τα αποτελέσματα της στον Προκριματικό της Γουχάν ήταν:

1η αγωνιστική: Τσεχία 89-52 Νότιο Σουδάν (Νίκη)

2η αγωνιστική: Μάλι 77-64 Τσεχία (Ηττα)

3η αγωνιστική: Βραζιλία 65-84 Τσεχία (Νίκη)

4η αγωνιστική: Τσεχία 74-84 Κίνα (Ηττα)

5η αγωνιστική: Βέλγιο 93-50 Τσεχία (Ηττα)

Η ιστορία της στα Παγκόσμια Κύπελλα

Η Τσεχία έφτασε στον Τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπάσκετ Γυναικών FIBA ​​2010 ως διοργανώτρια χώρα.

Αριθμός συμμετοχών (συμπεριλαμβανομένου του 2026): 4

Τελευταία συμμετοχή: 2014 (9η)

Καλύτερη θέση: 2η (2010)

Μετάλλια: ασημένιο (2010)

Η θέση της αυτή τη στιγμή στο FIBA World Ranking for Women, presented by Nike: 17η

Η Τσεχία στη φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Το έργο της θα είναι πραγματικά δύσκολο. Η Τσεχία αντιμετώπισε την Κίνα νωρίτερα φέτος στο Προκριματικό Τουρνουά στη Γουχάν.

Εχει βρεθεί σε έναν “διαβολεμένο” Όμιλο και πιθανότατα θα χρειαστεί να ξεκινήσει με νίκη εναντίον της αντιπάλου της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, Ιταλίας, αν θέλει να έχει σοβαρές πιθανότητες πρόκρισης. Αυτό συμβαίνει επειδή θα έχει μια εξίσου δύσκολη δοκιμασία με την Κίνα, η οποία τη νίκησε με διψήφιο αριθμό πόντων στο Προκριματικό Τουρνουά. Και τέλος έχει το δύσκολο έργο να αντιμετωπίσει τις πρωταθλήτριες ΗΠΑ.

Αγώνες Φάσης Ομίλων

Τσεχία - Ιταλία (4 Σεπτεμβρίου)

Κίνα - Τσεχία (6 Σεπτεμβρίου)

ΗΠΑ - Τσεχία (7 Σεπτεμβρίου)

Παίκτριες που αξίζει να δεις

Η Τζούλια Ραϊσινγκέροβα θα ρίξει άγκυρα για την Τσεχία στο ζωγραφιστό της ρακέτας και στις δύο άκρες του γηπέδου Η Τζούλια Ραϊσινγκέροβα δίνει το δικό της αγώνα δρόμου για να προλάβει το Π.Κ., καθώς αυτή τη στιγμή αναρρώνει από χειρουργική επέμβαση. Όλη η Τσεχία σταυρώνει τα δάχτυλά της για να τα καταφέρει. Αν δεν τα καταφέρει, θα έχει σημαντικό πρόβλημα. Το μέγεθος, η εμπειρία και η ποιότητά της είναι όλα μεγάλα πλεονεκτήματα και αν τα καταφέρει όπως είναι το πιο πιθανό, οι πιθανότητες της Τσεχίας θα αυξηθούν σημαντικά.

Η Βερόνικα Βοράκοβα μπορεί να είναι μια παίκτρια που θα κερδίσει παιχνίδια και θα αλλάξει τη δυναμική για την Τσεχία. Είναι μία από τις "X-Factor" παίκτριες, που μπαίνει στη διοργάνωση μετά από μια ιστορική σεζόν με την Σαραγόσα στην EuroLeague Γυναικών. Είναι ικανή να αλλάξει τη ορμή ολόκληρης της ομάδας στα παιχνίδια και με την έμπειρη Πέτρα Χολεσίνσκα να κινήσει τα νήματα ώστε η η ομάδα της να κάνει το επιπλέον βήμα. Η Τσεχία διαθέτει ρόστερ με πολύτιμη τεχνογνωσία κι εμπειρία, κάτι που παίζει ρόλο σε μία μεγάλη διοργάνωση.

Ο φόβος και η ελπίδα

Ο μεγάλος φόβος είναι ότι ο σοβαρός τραυματισμός που υπέστη η Έμμα Τσέχοβα αφήνει ένα τεράστιο κενό που απλά δεν μπορεί να γεμίσει. Η πάντα εντυπωσιακή προσφορά της θα λείψει δυστυχώς στην ομάδα της. Προσθέστε σε αυτό τις ανησυχίες για την φυσική κατάσταση της Ραϊσινγκέροβα. Αν οι δίδυμοι πύργοι της Τσεχίας απουσιάσουν ταυτόχρονα, θα αποτελέσει τον απόλυτο εφιάλτη.

Η ελπίδα για την Τσεχία είναι ότι μπορεί να είναι θανατηφόρα από μεσαίες και μακρινές αποστάσεις. Διότι, έχοντας μικρότερο rotation πια και αντιμετωπίζοντας δύο ομάδες με τεράστιο εσωτερικό μέγεθος τόσο την Κίνα όσο και τις ΗΠΑ, αναπόφευκτα θα δεχτούν πάρα πολλούς βαθμούς κάτω από το καλάθι.