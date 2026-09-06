Σε μια νέα υπερδύναμη του βόλεϊ γυναικών έχει εξελιχθεί η Τουρκία. Η γειτονική χώρα επενδύει τεράστια ποσά για να κάνει το καλύτερο πρωτάθλημα στον κόσμο και αυτό έχει ανεβάσει και την Εθνική που πάει από την μία μεγάλη επιτυχία στην άλλη.

Τελευταία είναι το δεύτερο συνεχόμενο χρυσό μετάλλιο σε Eurovolley και δεύτερο συνολικά. Οι Τουρκάλες επικράτησαν στον τελικό της Ιταλίας με 3-2 και έφτασαν όπως είπαμε τα δύο χρυσά τα οποία είναι και το ένα μετά το άλλο. Όσον αφορά τα μετάλλια με αυτό η Τουρκία έχει πλέον 7,

Η αρχή έγινε το 2003 όταν εντός έδρας έφτασε στον τελικό και μπορεί να έχασε από την Πολωνία με 3-0, αλλά πήρε το πρώτο της μετάλλιο που ήταν και αργυρό. Η συνέχεια έγινε το 2011 όπου επικρατώντας με 3-2 της Ιταλίας στον μικρό τελικό πήρε το χάλκινο μετάλλιο.

Έξι χρόνια πιο μετά κατακτήθηκε και πάλι το χάλκινο με νίκη επί του Αζερμπαϊτζάν στο μικρό τελικό με 3-1 και το 2019 έφτασε τελικό αλλά έχασε από την Σερβία μένοντας στο αργυρό. Το 2021 νίκησε την Ολλανδία και πήρε το χάλκινο και στα δύο τελευταία Eurovolley ξεκίνησε την συλλογή χρυσών με δύο συνεχόμενα.

Τα μετάλλια της Τουρκίας

Χρυσά: 2 (2023μ 2025)

Ασημένια: 2 (2003, 2019)

Χάλκινα: 3 (2011, 2017, 2021).