Πατρικίδης: «Συνεχίζουμε την δουλειά με το κεφάλι ψηλά»

Ο ΠΑΟΚ παρότι πάλεψε και με το παραπάνω δεν κατάφερε να πάρει την πρόκριση για τα Play Offs του Champions League, χάνοντας από την Μπραν με 3-2. Μια ήττα που δεν τον βγάζει εκτός Ευρώπης, καθώς οι «ασπρόμαυρες» θα συνεχίσουν στους «32» του Europa Cup.

Μετά το τέλος του αγώνα ο Θανάσης Πατρικίδης μίλησε και πάλι με τα καλύτερα λόγια για την προσπάθεια των παικτριών του αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Ήταν ένας αγώνας στον οποίο είχαμε τις προϋποθέσεις για ένα διαφορετικό αποτέλεσμα, απέναντι σε έναν πιο έτοιμο αντίπαλο, λόγω της χρονικής περιόδου στην οποία βρίσκεται το πρωτάθλημά του. Παρά τον απαιτητικό αγώνα που είχε προηγηθεί, με παράταση και δύσκολες καιρικές συνθήκες, μόλις τρεις ημέρες νωρίτερα, τα κορίτσια ανταποκρίθηκαν εξαιρετικά στις απαιτήσεις της αναμέτρησης απέναντι στη Μπραν. Θεωρώ ότι διεκδικήσαμε μέχρι τέλους τις πιθανότητές μας για την πρόκριση και δείξαμε πως δεν φοβηθήκαμε τον αντίπαλο. Ωστόσο, υπήρξαν κάποιες φάσεις που θα μπορούσαν να είχαν διαμορφώσει διαφορετικά το τελικό αποτέλεσμα. Κρατάμε ως σημαντικό κέρδος τις εμφανίσεις μας, την αγωνιστική εικόνα και, πάνω απ’ όλα, την πίστη μας σε αυτό το σύνολο των κοριτσιών, που για ακόμη μία φορά μας έκανε περήφανους. Συνεχίζουμε τη δουλειά με το κεφάλι ψηλά και με την ίδια πίστη και αποφασιστικότητα για τη συνέχεια».