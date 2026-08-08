Το WNBA ετοιμάζεται να ανοίξει έναν ευρύτερο διάλογο για τους κανόνες που αφορούν τη συμμετοχή τρανς αθλητριών στη λίγκα, όπως ενημέρωσε τις ομάδες η κομισάριος Κάθι Ένγκελμπερτ.

Η εξέλιξη έρχεται έπειτα από τις αντιδράσεις που έχουν προκαλέσει το τελευταίο διάστημα δημόσιες τοποθετήσεις γύρω από το ζήτημα, με την Ένγκελμπερτ να στέλνει σχετικό σημείωμα στις ομάδες την Παρασκευή (07/08). Το θέμα αναμένεται να συζητηθεί σε συνάντηση των προέδρων και των general managers την επόμενη εβδομάδα, ενώ ο διάλογος θα συνεχιστεί και στη συνέχεια με τη συμμετοχή της Ένωσης Παικτριών.

«Γνωρίζω ότι πολλοί από εσάς έχετε δεχθεί ερωτήσεις τις τελευταίες εβδομάδες σχετικά με τη συμμετοχή τρανς αθλητριών στο μπάσκετ γυναικών και αναμένω ότι αυτό το θέμα θα συνεχίσει να συγκεντρώνει σημαντική προσοχή», ανέφερε η Ένγκελμπερτ. «Αναγνωρίζουμε ότι πρόκειται για ένα σύνθετο ζήτημα με πολλές διαφορετικές παραμέτρους», σημείωσε, προσθέτοντας πως οι απόψεις και οι προτάσεις των ομάδων θα έχουν σημαντικό ρόλο στη διαδικασία.

Η συζήτηση πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις μετά τις δηλώσεις της Σόφι Κάνινγχαμ των Indiana Fever, η οποία τάχθηκε υπέρ του αποκλεισμού τρανς κοριτσιών και γυναικών από τις αθλητικές διοργανώσεις των γυναικών. Στη συνέχεια, οι πρώην NBAera Ενές Καντέρ Φρίντομ και Ρόις Γουάιτ δήλωσαν πως θα δηλώσουν συμμετοχή στο Draft του WNBA, υποστηρίζοντας ότι αυτοπροσδιορίζονται ως γυναίκες, γεγονός που έδωσε ακόμη μεγαλύτερη ένταση στην αντιπαράθεση.

Η Ένωση Παικτριών (WNBPA) πήρε θέση για το ζήτημα και τόνισε τη δέσμευσή της στη συμπερίληψη καταδικάζοντας το «μίσος, την κακοποίηση και τη δαιμονοποίηση» των τρανς ατόμων, ενώ υπογράμμισε επίσης πως οι αθλήτριες δεν πρόκειται να επιτρέψουν να χρησιμοποιηθούν ως «πολιτικά πιόνια».

Μέχρι στιγμής, το WNBA δεν έχει ανακοινώσει κάποια αλλαγή στους κανονισμούς. Η πρωτοβουλία της Ένγκελμπερτ, ωστόσο, σηματοδοτεί την έναρξη μιας πιο οργανωμένης συζήτησης για το συγκεκριμένο ζήτημα, με τη λίγκα να αναμένεται να ακούσει τόσο τις ομάδες όσο και τις ίδιες τις αθλήτριες πριν από οποιαδήποτε απόφαση.