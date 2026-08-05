Ηταν μια απίστευτη άνοδος στην κορυφή της μεγάλης σκηνής για το Βέλγιο και τώρα του δίνεται η ευκαιρία να συνεχίσει αυτήν την πορεία κατακτώντας το πρώτο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο Μπάσκετ Γυναικών της FIBA.

Σε μία συμμετοχή που θα είναι μόλις η τρίτη στη μεγάλη διοργάνωση. Είναι μια από τις ομάδες που αναμένεται να λάμψουν έχοντας στο ρόστερ του και την Τζούλι Βανλού, που μόλις πριν από λίγες εβδομάδες ανακοινώθηκε ότι θα συνεχίσει την καριέρα της στον Αθηναϊκό και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Οι Cats είναι επίσης πιθανό να κερδίσουν ακόμη περισσότερους θαυμαστές αν συνεχίσουν να παίζουν το δυναμικό και συναρπαστικό μπάσκετ που τους έχει οδηγήσει στην επιτυχία στα Ευρωμπάσκετ των Γυναικών.

ΠΩΣ ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ

Το Βέλγιο εξασφάλισε τη θέση του κερδίζοντας ένα απευθείας εισιτήριο χάρη στην επιτυχημένη και δραματική υπεράσπιση του στέμματός του στο Ευρωμπάσκετ Γυναικών της FIBA ​​πέρυσι στην Αθήνα. Κέρδισε την Ισπανία με 67-65 σε έναν από τους πιο κλασικούς τελικούς όλων των εποχών.

Ωστόσο, έχοντας εξασφαλισμένη την πρόκριση της, συμμετείχε και στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπάσκετ Γυναικών της FIBA ​​2026, σημειώνοντας πέντε νίκες.

Προκριματικό Τουρνουά Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπάσκετ Γυναικών FIBA ​​2026 (Γουχάν, Κίνα)

1η αγωνιστική: Βραζιλία 70-99 Βέλγιο (Νίκη)

2η αγωνιστική: Βέλγιο 80-65 Κίνα (Νίκη)

3η αγωνιστική: Βέλγιο 81-50 Μάλι (Νίκη)

4η αγωνιστική: Νότιο Σουδάν 64-102 Βέλγιο (Νίκη)

5η αγωνιστική: Βέλγιο 93-50 Τσεχία (Νίκη)

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΥΠΕΛΛΑ:

Το Βέλγιο έφτασε στους Ημιτελικούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο ντεμπούτο του το 2018…

Αριθμός συμμετοχών (συμπεριλαμβανομένου του 2026): 3

Τελευταία συμμετοχή: 2022 (5η)

Καλύτερη θέση: 4η (2018)

Τερματισμοί στο βάθρο: Καμία

Η θέση της αυτή τη στιγμή στο FIBA World Ranking for Women, presented by Nike: 5η

Η ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΣΤΗ ΦΑΣΗ ΤΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΤΟΥ Π.Κ.

Οι Cats θα αγωνιστούν στον Γ' Όμιλο όπου θα είναι και η ευρωπαία αντίπαλός τους, η Τουρκία. Οι δύο ομάδες έχουν αποφύγει η μία την άλλη σε μεγάλα τουρνουά τα τελευταία πέντε χρόνια.

Επόμενος αντίπαλος θα είναι το Πουέρτο Ρίκο και στη συνέχεια θα αντιμετωπίσουν την Αυστραλία, επίσης φαβορί του ομίλου.

Αυτό τους δίνει επίσης την ευκαιρία να πάρουν εκδίκηση για την οδυνηρή ήττα στον Αγώνα του Χάλκινου Μεταλλίου στο Παρίσι το 2024.

Οι αγώνες του Βελγίου στο Π.Κ.

Βέλγιο - Τουρκία (4 Σεπτεμβρίου)

Πουέρτο Ρίκο - Βέλγιο (6 Σεπτεμβρίου)

Βέλγιο - Αυστραλία (7 Σεπτεμβρίου)

ΠΑΙΚΤΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΣ

Η Έμμα Μίσεμαν είναι ήδη μία θρυλική φιγούρα του παγκόσμιου στερεώματος και θα επιδιώξει να οδηγήσει την ομάδα της σε ακόμη ένα ιστορικό επίτευγμα. Όχι μόνο ως η κορυφαία παίκτρια του Βελγίου, αλλά και ως ένα από τα κορυφαία αστέρια ολόκληρου του τουρνουά.

Οι ικανότητές της στο σκοράρισμα, τα ριμπάουντ, οι πάσες, η άμυνα, η ικανότητα και η ηγετικότατα της παραμένουν στο υψηλότερο επίπεδο και όλα είναι δυνατά για αυτή. Η Τζούλι Αλεμάντ αναγνωρίζεται πλέον ως μία από τις καλύτερες playmakers στο παγκόσμιο μπάσκετ και συνεχίζει να βελτιώνεται κάθε χρόνο. Ισοφάρισε το ρεκόρ σε ασίστ της διοργάνωσης στο ντεμπούτο της το 2018 και δεν κοίταξε ποτέ πίσω. Στη Γουχάν στον Προκριματικό του Π.Κ. αναδείχτηκε πολυτιμότερη παίκτρια έχοντας κάνει ρεκόρ στα κλεψίματα.

ΦΟΒΟΣ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑ

Ενώ το Βέλγιο δεν είναι ομάδα μίας παίκτριας με κανέναν τρόπο, βασίζεται πολύ στην απόλυτη λαμπρότητα της Emma Meesseman.

Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι διαθέσιμη για ολόκληρους αγώνες ή ακόμα και για κάποια κρίσιμα σημεία σημαντικών αγώνων, αυτό θα είναι ένας τεράστιος φόβος.

Ειδικά όταν σε αυτό το elite επίπεδο τα περιθώρια από τη νίκη στην ήττα και τούμπαλιν είναι πάρα πολύ μικρά.

Η ελπίδα έγκειται στο γεγονός ότι έχουν σπουδαίες παίκτριες (τουλάχιστον στο βασικό rotation) και έναν προπονητή, τον Μάικ Τίμπο, για να κάνουν τη δουλειά και να πραγματοποιήσουν τη φιλοδοξία τους. Η ικανότητά τους να κινούν την μπάλα είναι αναμφισβήτητα η καλύτερη στον πλανήτη και επίσης βελτιώνουν διαρκώς τις αμυντικές τους ικανότητες.

Θα ήταν μια τεράστια απογοήτευση για τις Cats αν δεν ανέβουν στο βάθρο για πρώτη φορά.