Κάνινγκχαμ: «Είναι θέμα κοινής λογικής να μην αγωνίζονται τρανς αθλήτριες στις κατηγορίες γυναικών»

Η Σόφι Κάνινγκχαμ δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκεται στο επίκεντρο του WNBA για τη στάση της, σε κοινωνικά αλλά και πολιτικά ζητήματα. Είναι γνωστό πως είναι μία αθλήτρια που δεν κρατάει πίσω. Θα βγει μπροστά και θα εκφράσει τις απόψεις της εκμεταλευόμμενη τη μεγάλη πλατφόρμα που κατέχει ως μία σταρ του WNBA.

Δεν έχει περάσει καιρός από τότε που ξανά βρέθηκε στο επίκεντρο των μίντια, για μια ασυνήθιστη στιγμή στον αγώνα μεταξύ των Ιντιάνα Φίβερ και Φίνεξ Μέρκουρι, όταν κράτησε επί 22 δευτερόλεπτα το δάχτυλό της στραμμένο προς την ΝτεΓουάνα Μπόνερ. Αυτή τη φορά όμως ο λόγος δεν είναι μία στιγμή διαφωνίας στον αγώνα, αλλά το φλέγον ζήτημα στον αθλητισμό, για τη συμμετοχή των τρανς αθλητών στον αθλητισμό.

Η Κάνινγχαμ, δήλωσε ότι «βιολογικοί άνδρες» δεν θα πρέπει να αγωνίζονται σε αθλητικές διοργανώσεις γυναικών, υποστηρίζοντας ότι η θέση της αποτελεί «κάτι που βασίζεται στην κοινή λογική». Μία δήλωσή που πυροδότησε νέες αντιδράσεις και έφερε αναστάτωση στο WNBA. Η επόμενη μέρα δεν άλλαξε για την ίδια καθώς όταν ξαναρωτήθηκε έμεινε σταθερή στη δήλωση της υποστηρίζοντας ότι απλώς «θέλει να προστατεύσει» τον αθλητισμό γυναικών και πως δεν έχει τίποτα εναντίον της τρανς κοινότητας.

«Δέχτηκα πολλά αρνητικά σχόλια ότι μισώ τους τρανς ανθρώπους ενώ δεν το είπα ποτέ αυτό. Πιστεύω ότι είμαι εδώ για να δίνω αγάπη. Αλλά πιστεύω επίσης ότι μαζί με αυτή την αγάπη υπάρχει και η αλήθεια, το να είμαστε ειλικρινείς. Και θέλω να προστατεύσω τα νεαρά κορίτσια σε ένα αποδυτήριο ή τα κορίτσια στον αθλητισμό που δεν θα έπρεπε να χρειάζεται να αγωνίζονται απέναντι σε βιολογικούς άνδρες».

Το άρθρο αποτέλεσε αντικείμενο ερωτήσεων για τη συνέχεια ακόμα και πριν από τη νίκη των Φίβερ με 123-88 απέναντι στις Κονέκτικατ Σαν.

«Νομίζω ότι είναι θέμα κοινής λογικής. Και πιστεύω ότι πάντα θα το υποστηρίζω αυτό. Θεωρώ πολύ σημαντικό να προστατεύονται τα παιδιά, και αυτό περιλαμβάνει τα μικρά κορίτσια που συμμετέχουν επίσης σε αυτόν τον χώρο. Γι’ αυτό και θα επιμείνω σε όσα είπα και πάντα θα πιστεύω σε αυτό».

Επανέλαβε ότι οι απόψεις της δεν πηγάζουν από μίσος. «Πιστεύω ότι υπάρχει χώρος απολύτως για όλους εδώ και ότι υπάρχει χώρος για να αγαπάμε όλους», είπε. «Πραγματικά πιστεύω ότι όταν βάζεις ανθρώπους στο ίδιο δωμάτιο και μπούνε στηδιαδικασία να συζητήσουν, τελικά ανακαλύπτουν ότι έχουν πολλά περισσότερα κοινά. Και αυτό θέλω να κάνω, να δείχνω αγάπη. Αλλά επίσης αγπαώ και τις βιολογικές γυναίκες και πιστεύω ότι υπάρχουν δικαιώματα που πρέπει να προστατευθούν. Όπως είπα, θα παραμείνω πιστή σε αυτή την άποψη. Δεν θα υποχωρήσω ποτέ από τις πεποιθήσεις μου. Όμως δεν έχω πει ποτέ ότι μισώ την τρανς κοινότητα. Όπως είπα, πιστεύω ότι υπάρχει χώρος για όλους».

Το ζήτημα της συμμετοχής τρανς αθλητριών στα αθλήματα γυναικών έχει γίνει ιδιαίτερα διχαστικό θέμα τα τελευταία χρόνια. Τον Φεβρουάριο του 2025, ο πρόεδρος Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα με τίτλο «Να κρατήσουμε τους άνδρες έξω από τα αθλήματα γυναικών», το οποίο στόχευε στο να διασφαλίσει ότι οι οργανισμοί που λαμβάνουν ομοσπονδιακή χρηματοδότηση εφαρμόζουν το Title IX σύμφωνα με τη θέση της κυβέρνησης ότι το φύλο καθορίζεται από το φύλο που αποδόθηκε κατά τη γέννηση.

Η συλλογική σύμβαση εργασίας του WNBA αναφέρει ότι «μόνο παίκτριες που είναι γυναίκες είναι επιλέξιμες να αγωνίζονται στο WNBA», αλλά δεν αποκλείει ρητά τις τρανς γυναίκες. Όταν ζητήθηκε σχόλιο, εκπρόσωπος του WNBA παρέπεμψε σε ανακοίνωση που είχε εκδώσει η ομάδα των Φίβερ.

«Οι παίκτριές μας είναι ώριμοι ενήλικες με τις δικές τους απόψεις και φωνές, και αυτές οι απόψεις ανήκουν στις ίδιες. Δεσμευόμαστε να καλωσορίζουμε φιλάθλους από κάθε υπόβαθρο και να αντιμετωπίζουμε όλους με σεβασμό, και αυτό είναι που καθοδηγεί τον οργανισμό μας».

Παρά τη φαινομενική υποστήριξη από τον Λευκό Οίκο και το προσωνύμιο που τη συνοδεύει, η Κάνινγκχαμ λέει ότι οι πολιτικές της απόψεις βρίσκονται στη μέση.

«Όταν πρόκειται όμως για την προστασία των νεαρών κοριτσιών και γυναικών στον αθλητισμό, νιώθω πολύ έντονα γι’ αυτό. Γι’ αυτό υπάρχει το Title IX. Γι’ αυτό υπάρχουν μερικές από τις σπουδαιότερες γυναίκες στον αθλητισμό. Αν το Title IX και τα αθλήματα γυναικών δεν προστατεύονταν, τότε δεν θα ακούγατε για κανένα είδος γυναικών στον αθλητισμό».