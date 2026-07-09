Ο Ολυμπιακός συνεχίζει τη διαμόρφωση του ρόστερ του ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, προσθέτοντας ακόμη ένα σημαντικό κομμάτι στη frontline του. Οι «ερυθρόλευκες» ανακοίνωσαν την απόκτηση της Ντούλσι Φάνκαμ, με τη διεθνή Καμερουνέζα φόργουορντ να υπογράφει το συμβόλαιό της και να εντάσσεται επίσημα στην ομάδα.

Η 26χρονη άσος (1,91 μ.) έρχεται να προσφέρει δύναμη, αθλητικότητα και λύσεις στη frontline του Ολυμπιακού, αποτελώντας μία ακόμη προσθήκη στο παζλ του ρόστερ για τη νέα σεζόν.

H ανακοίνωση

«Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με την Ντούλσι Φάνκαμ. Η διεθνής Καμερουνέζα φόργουορντ (26/7/1999, 1,91μ.) υπέγραψε το νέο της συμβόλαιο και εντάσσεται στο ρόστερ της ομάδας μπάσκετ Γυναικών του συλλόγου.

Την περασμένη σεζόν, με τη φανέλα του Ερυθρού Αστέρα, η 26χρονη φόργουορντ αναδείχθηκε κορυφαία ριμπάουντερ του EuroCup, με 11,0 ριμπάουντ κατά μέσο όρο. Συγκεκριμένα, μάζεψε 88 ριμπάουντ (49 επιθετικά, 39 αμυντικά) σε οκτώ ματς στη δεύτερη τη τάξει ευρωπαϊκή διοργάνωση, ενώ είχε 15,6 πόντους μέσο όρο και 1,6 ασίστ. Με τον Ερυθρό Αστέρα, κατέκτησε το πρωτάθλημα και το Κύπελλο Σερβίας.

Η Ντούλσι Φάνκαμ είναι διεθνής με την Εθνική ομάδα Γυναικών του Καμερούν, ενώ το 2023, είχε επιλεγεί ως 21η στο WNBA draft από την Σιάτλ Στορμ.»

H δήλωση της Ντούλσι Φάνκαμ: «Πραγματικά, είμαι πολύ ενθουσιασμένη για την ευκαιρία να αγωνιστώ σε έναν τόσο μεγάλο σύλλογο. Από όσα μου έχουν πει, η ομάδα έχει προχωρήσει σε πολλές αλλαγές και πιστεύω, ότι ο προπονητής έχει δημιουργήσει ένα πολύ καλό σύνολο. Είναι, επίσης, υπέροχο που θα συνεργαστώ ξανά με τον κόουτς Αχμέντ. Ανυπομονώ για σπουδαία πράγματα! Γνωρίζω ότι ο Ολυμπιακός είναι ένας πολύ μεγάλος σύλλογος. Η ομάδα μπάσκετ Ανδρών κατέκτησε τα πάντα την περασμένη σεζόν. Συγχαρητήρια! Επίσης, η ομάδα μπάσκετ Γυναικών είναι η πιο επιτυχημένη στην Ελλάδα. Θέλω να παρουσιάσω την καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου, τόσο ως άνθρωπος όσο και μέσα στο γήπεδο, ώστε να βοηθήσω την ομάδα να κατακτήσει τους στόχους της. Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένη που αποτελώ μέλος του Ολυμπιακού και ανυπομονώ να γνωρίσω από κοντά τους φιλάθλους μας. Πιστεύω, ότι θα έχουμε μια υπέροχη χρονιά και θα είστε δίπλα μας σε αυτό το ταξίδι, με τη συνεχή υποστήριξή σας. Ανυπομονώ να πανηγυρίσουμε πολλές νίκες μαζί»