Η Νικόλ Ελευθεριάδου επέστρεψε στη δράση και ήδη ανακοινώθηκε από τη νέα της ομάδα!

Η Νικόλ Ελευθεριάδου επιστρέφει στην δράση για λογαριασμό της Βουλιαγμένης, στη μεγαλύτερη μεταγραφή των τελευταίων ετών στο ελληνικό πόλο.

Η σπουδαία 28χρονη αθλήτρια είχε αποσυρθεί μετά τη θητεία της στον Ολυμπιακό με τον οποίον κατέκτησε δύο Champions League, τρία LEN Super Cup, εννέα πρωταθλήματα Ελλάδας και πέντε Κύπελλα.

Παράλληλα, υπήρξε διεθνής με την Εθνική Ελλάδος για το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας της, προσθέτοντας στη συλλογή της το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2018 και χάλκινο το 2024.

Η ανακοίνωση της Βουλιαγμένης

«Ο Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τη διεθνή αθλήτρια Νικόλ Ελευθεριάδου για τα επόμενα δύο χρόνια.

Η Νικόλ Ελευθεριάδου αποτελεί μία από τις κορυφαίες αθλήτριες της ελληνικής υδατοσφαίρισης, έχοντας διαγράψει μία σπουδαία πορεία τόσο με την Εθνική Ομάδα Γυναικών όσο και σε συλλογικό επίπεδο με την ομάδα του Ολυμπιακού.

Με την Εθνική έχει εκπροσωπήσει την Ελλάδα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού 2024, ενώ έχει κατακτήσει το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2018 και το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2024, καθώς και την 4η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

Σε συλλογικό επίπεδο, έχει κατακτήσει δύο LEN Champions League, τρία LEN Super Cup, εννέα Πρωταθλήματα Ελλάδας και πέντε Κύπελλα Ελλάδας, αποτελώντας μία από τις πιο επιτυχημένες Ελληνίδες αθλήτριες της γενιάς της.

Η ίδια δήλωσε: Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη που κάνω αυτό το νέο βήμα και που θα ανήκω στην οικογένεια του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης. Ανυπομονώ για τη νέα πρόκληση και για όλα όσα θα ζήσουμε μαζί.Εύχομαι να έχουμε μια όμορφη, δυνατή και γεμάτη επιτυχίες σεζόν!

Καλωσορίζουμε τη Νικόλ στην οικογένεια του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης και της ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με το σκουφάκι του Ν.Ο.Β»