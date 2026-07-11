Οι Ρουμελιώτη και Φραντζή στο GWomen για το πρώτο τους Masters στο μπιτς βόλεϊ: «Θα το θυμόμαστε για πάντα»! (vid)

Κάθε αρχή και δύσκολη αλλά και κάθε εμπειρία και πολύτιμη. Ο λόγος για το δίδυμο των Φραντζή και Ρουμελιώτη που γεύτηκαν για πρώτη φορά την εμπειρία ενός τουρνουά Masters στο μπιτς βόλεϊ και ενώ κατάφεραν να βρεθούν στο κυρίως ταμπλό. Για όσα όλα έζησαν μίλησαν στην κάμερα του GWomen, το οποίο βρέθηκε στο Καράβι του Σχοινιά και κάλυψε την διοργάνωση.

Για το πώς ήταν αυτή η εμπειρία:

Σοφία Ρουμελιώτη: Ήταν μία πάρα πολύ ξεχωριστή εμπειρία. Θέλαμε πάρα πολύ να μπούμε σε ταμπλό masters. Προσπαθήσαμε πάρα πολύ. Παίξαμε χθες 2 δυνατά ματς και καταφέραμε να προκριθούμε. Σήμερα παίξαμε 2 πάρα πολύ ωραία ματς. Το κυνηγήσαμε όσο μπορούσαμε και το ευχαριστήθηκαμε πάρα πολύ γενικά.

Για το τι κρατάνε:

Φένια Φραντζή: Αυτό που κρατάω είναι ότι όταν κρατάμε την υπομονή μας μπορούμε να τα καταφέρουμε. Απλά επειδή είμαστε δύο νέες παίκτριες δεν το κάνουμε πολύ συχνά αυτό. Παρόλα αυτά προσπαθούμε. Μαθαίνουμε από τα λάθη μας και προχωράμε.

Για τους στόχους τους:

Φένια Φραντζή: Για φέτος έχουμε μάλλόν περάσει στα Athens Finals. Ο βασικός μας στόχος είναι το Κ22.

Σοφία Ρουμελιώτη: Για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα για την κατηγορία κάτω των 22 ετών και εκεί θα προσπαθήσουμε να πάμε όσο καλύτερα μπορούμε. Να καταφέρουμε να ανέβουμε και στο βάθρο. Θα ήταν τέλειο (εάν το καταφέρουμε).

Φένια Φραντζή: Θα ήταν τέλειο (το βάθρο).

Για το πώς ήταν η εμπειρία:

Σοφία Ρουμελιώτη: Είναι μία εμπειρία. Είναι το πρώτο μας Masters. Θα το θυμόμαστε για πάντα. Δεν ξεχνιέται. Πήραμε τεράστια χαρά χθες και το ευχαριστήθηκαμε πάρα πολύ σήμερα.