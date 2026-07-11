Η ξεχωριστή οικογενειακή μονομαχία στο Γερμανία – Τσεχία

Mια ακόμη ξεχωριστή ιστορία στο Volleyball Nations League Γυναικών έκανε τον γύρο του διαδικτύου. Καθώς στην αναμέτρηση της Γερμανίας με την Τσεχία, δύο αθλήτριες που συνδέονται με οικογενειακούς δεσμούς βρέθηκαν αντίπαλες!

Η Έλενα Γκρόζερ, διεθνής με την Τσεχία και σύζυγος του πολύπειρου Γερμανού διαγώνιου Γκιόργκι Γκρόζερ, αγωνίστηκε απέναντι στη Λεάνα Γκρόζερ, κόρη του συζύγου της από προηγούμενη σχέση. Παρότι δεν είναι η βιολογική της μητέρα, οι δυο τους διατηρούν μια πολύ στενή σχέση.

Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, η Γερμανία επικράτησε της Τσεχίας με 3-1, έχοντας σε εξαιρετική βραδιά τη Λεάνα Γκρόζερ, η οποία ολοκλήρωσε τον αγώνα με 19 πόντους. Από την πλευρά της Τσεχίας, η Έλενα Γκρόζερ σημείωσε 5 πόντους.