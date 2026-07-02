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Γνωστές έγιναν οι 16 ομάδες που θα συμμετάσχουν στη Women's Basket League 2 τη σεζόν 206-27.

Σπόρτινγκ και ΓΑΣ Ανδρογέα είναι οι σύλλογοι που πήραν τη wild card με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης και την τελική απόφαση της αρμόδιας επιτροπής.

Αναλυτικά οι ομάδες: