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WBL 2: ΓΑΣ Ανδρογέα και Σπόρτιγκ στο πρωτάθλημα με Wild Card
02/07/2026
ΜΠΑΣΚΕΤ

WBL 2: ΓΑΣ Ανδρογέα και Σπόρτιγκ στο πρωτάθλημα με Wild Card

Παναγιώτης Αρταβάνης

Η ΕΟΚ έκανε γνωστές τις 16 ομάδες που θα συμμετάσχουν στη Women's Basket League 2 τη σεζόν 2026-27, ενώ wild card πήραν Σπόρτινγκ και ΓΑΣ Ανδρογέα.

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Γνωστές έγιναν οι 16 ομάδες που θα συμμετάσχουν στη Women's Basket League 2 τη σεζόν 206-27.

Σπόρτινγκ και ΓΑΣ Ανδρογέα είναι οι σύλλογοι που πήραν τη wild card με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης και την τελική απόφαση της αρμόδιας επιτροπής.

Αναλυτικά οι ομάδες:

  • ΓΑΣ Ανδρογέα
  • ΑΟ Σπόρτιγκ
  • ΣΦΚ Πιερικός Αρχέλαος
  • ΜΓΣ Απόλλων Καλαμαριάς
  • ΑΣ Πανόραμα
  • ΜΕΝΤ
  • Ανόρθωσις Βόλου
  • ΑΟ Δάφνη Αγίου Δημητρίου
  • Ιωνικός ΑΣ Νέας Φιλαδέλφειας
  • ΑΚΟ Άρης Χολαργού
  • Πορφύρας ΑΟΦ
  • Ανταίος ΑΣ
  • ΑΕΚ Περιστερίου Δυτικών Προαστίων
  • ΚΑΟ Μελισσίων
  • ΑΟ Άργους “ΟΙ ΔΑΝΑΟΙ”
  • Άμιλλα Περιστερίου

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