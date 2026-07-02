Γνωστές έγιναν οι 16 ομάδες που θα συμμετάσχουν στη Women's Basket League 2 τη σεζόν 206-27.
Σπόρτινγκ και ΓΑΣ Ανδρογέα είναι οι σύλλογοι που πήραν τη wild card με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης και την τελική απόφαση της αρμόδιας επιτροπής.
Αναλυτικά οι ομάδες:
- ΓΑΣ Ανδρογέα
- ΑΟ Σπόρτιγκ
- ΣΦΚ Πιερικός Αρχέλαος
- ΜΓΣ Απόλλων Καλαμαριάς
- ΑΣ Πανόραμα
- ΜΕΝΤ
- Ανόρθωσις Βόλου
- ΑΟ Δάφνη Αγίου Δημητρίου
- Ιωνικός ΑΣ Νέας Φιλαδέλφειας
- ΑΚΟ Άρης Χολαργού
- Πορφύρας ΑΟΦ
- Ανταίος ΑΣ
- ΑΕΚ Περιστερίου Δυτικών Προαστίων
- ΚΑΟ Μελισσίων
- ΑΟ Άργους “ΟΙ ΔΑΝΑΟΙ”
- Άμιλλα Περιστερίου