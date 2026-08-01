Επέστρεψαν από το Ζάγκρεμπ τα «χρυσά» κορίτσια της εθνικής πόλο κορασίδων

Και ξαφνικά η αίθουσα αφίξεων στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» το απόγευμα του Σαββάτου γέμισε με χαμόγελα, λουλούδια, νεανικές φωνές και πολύ χρυσάφι.

Η αποστολή της εθνικής ομάδας κορασίδων επέστρεψε από το Ζάγκρεμπ, εκεί όπου η ελληνική υδατοσφαίριση έκανε δική της μια ακόμα κορυφή, αυτή στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Κ16.

Για την ακρίβεια στην Ελλάδα επέστρεψαν οι 14 από τις 15 παίκτριες, καθώς η βιονική αρχηγός Αφροδίτη Μπιτσάκου ταξίδεψε στο δυτικό άκρο της «γηραιάς» ηπείρου και την πόλη Οέιρας της Πορτογαλίας, καθώς από το Σάββατο (1/8) άρχισε το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα νέων γυναικών Κ20.

Τις παίκτριες της εθνικής ομάδας υποδέχθηκαν οι δικοί τους άνθρωποι και φίλοι, καθώς και το ζεστό χειροκρότημα του κόσμου που βρέθηκε στην άφιξή τους.