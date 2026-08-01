GWomen
Επέστρεψαν από το Ζάγκρεμπ τα «χρυσά» κορίτσια της εθνικής πόλο κορασίδων
01/08/2026
ΠΟΛΟ

Επέστρεψαν από το Ζάγκρεμπ τα «χρυσά» κορίτσια της εθνικής πόλο κορασίδων

Δημήτρης Ντζάνης

Με τα χρυσά μετάλλια κρεμασμένα στο στήθος τους και το τρόπαιο στα χέρια τους, οι παίκτριες της εθνικής ομάδας κορασίδων επέστρεψε από το Ζάγκρεμπ και το παγκόσμιο πρωτάθλημα.

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google

Και ξαφνικά η αίθουσα αφίξεων στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» το απόγευμα του Σαββάτου γέμισε με χαμόγελα, λουλούδια, νεανικές φωνές και πολύ χρυσάφι.

Η αποστολή της εθνικής ομάδας κορασίδων επέστρεψε από το Ζάγκρεμπ, εκεί όπου η ελληνική υδατοσφαίριση έκανε δική της μια ακόμα κορυφή, αυτή στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Κ16.

Για την ακρίβεια στην Ελλάδα επέστρεψαν οι 14 από τις 15 παίκτριες, καθώς η βιονική αρχηγός Αφροδίτη Μπιτσάκου ταξίδεψε στο δυτικό άκρο της «γηραιάς» ηπείρου και την πόλη Οέιρας της Πορτογαλίας, καθώς από το Σάββατο (1/8) άρχισε το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα νέων γυναικών Κ20.

polo_korasides

Τις παίκτριες της εθνικής ομάδας υποδέχθηκαν οι δικοί τους άνθρωποι και φίλοι, καθώς και το ζεστό χειροκρότημα του κόσμου που βρέθηκε στην άφιξή τους.

Ακολούθησε το GWomen στο instagram

Στείλε μας νέα, ιδέες, προτάσεις, απορίες για τον γυναικείο αθλητισμό στο [email protected]