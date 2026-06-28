Πρωταθλητής στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κορασίδων ο Παναθηναϊκός. Οι «πράσινες» επικράτησαν του ΟΦΗ με 76-70 στον μεγάλο τελικό και σήκωσαν την κούπα για πέμπτη φορά στην ιστορία τους!

Ο τελικός ξεκίνησε παρόμοια για αμφότερες, και πήγαιναν «χέρι-χέρι» μέχρι και το ημίχρονο, χωρίς κάποια ομάδα να παίρνει μεγάλο προβάδισμα. Μετά την ανάπαυλα ο Παναθηναϊκός, επέβαλε την κυριαρχία του, σκοράροντας 26 πόντους στο τρίτο και 14 στο τέταρτο δεκάλεπτο και έφτασαν μέχρι τη νίκη και και την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Για τις νικήτριες ξεχώρισε η Τουλούπη με 26 πόντους, ενώ στον αντίποδα πρώτη σκόρερ για τον ΟΦΗ ήταν η Αλεξάκη με 21 πόντους.

Τα δεκάλεπτα:19-19, 36-34, 62-51, 76-70

Παναθηναϊκός (Μαντζιώρης-Μανωλάκος): Σεφερλή 10(2), Μηλιτσοπούλου 18(2), Τουλούπη 26(3), Παπαευθυμίου 9(3), Μπερμπεράι 10, Ρουτζούνη 3.

ΟΦΗ (Ζερβάκη-Δελατόλας): Κυνηγάκη, Ξενάκη 3, Δοκιμάκη 4, Αλεξάκη 21(1), Γιακουμάκη, Χαλαμπαλάκη 11, Κονσολάκη 8(2), Πολυχρονάκη 3(1), Τζενάκη 8, Κοτσυφού, Μακράκη 12(2), Αγιαννιωτάκη.