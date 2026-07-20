Η Μαρία Σάκκαρη ολοκλήρωσε την παρουσία της στο Athens Open με μία θέση στον τελικό, χωρίς όμως να καταφέρει να σηκώσει το τρόπαιο.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια ηττήθηκε από την Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα με 7-6, 6-3, σε έναν τελικό που έβαλε τέλος στην προσπάθειά της για την επιστροφή στους τίτλους.

Η εξαιρετική της πορεία στη διοργάνωση της απέφερε χρηματικό έπαθλο ύψους 19.240 ευρώ. Αξίζει να αναφέρουμε πως σε περίπτωση που είχε κατακτήσει το τουρνουά, οι απολαβές της θα έφταναν τις 32.520 ευρώ, σύμφωνα πάντα με τα προβλεπόμενα έπαθλα της διοργάνωσης.