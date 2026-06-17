WBLA: Νέα κορυφή για τις Lady Warriors μετά τη μεγάλη νίκη επί των Hoopicorns

Οι φίλοι του γυναικείου μπάσκετ είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ακόμη μία αγωνιστική γεμάτη ένταση, όμορφες φάσεις και δυνατές μονομαχίες στο παρκέ του Eurohoops Αρσάκεια – Τοσίτσεια Σχολεία Εκάλης.

Αποτελέσματα 6ης Αγωνιστικής

Reunited Airballs Club 50 – 20 Athens Olympians

Οι Reunited Airballs Club πρόσθεσαν ακόμη μία νίκη στο ενεργητικό τους, διατηρώντας τον αγωνιστικό τους ρυθμό απέναντι στις Athens Olympians, οι

οποίες προσπάθησαν να παραμείνουν ανταγωνιστικές μέχρι το τέλος της αναμέτρησης.

Cool-es 36 – 70 Batskets

Οι Batskets συνέχισαν τις θετικές εμφανίσεις τους, παρουσιάζοντας ισορροπία σε άμυνα και επίθεση και φτάνοντας σε μία σημαντική νίκη απέναντι στις μαχητικές Cool-es.

Ballin' Babes 40 – 23 Court Queens

Οι Ballin' Babes πανηγύρισαν την πρώτη τους νίκη στο φετινό πρωτάθλημα, παρουσιάζοντας σταθερότητα και αποφασιστικότητα σε όλη τη διάρκεια του αγώνα απέναντι στις Court Queens.

Lady Warriors 55 – 46 Hoopicorns

Στο μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής, οι Lady Warriors κατάφεραν να επικρατήσουν των Hoopicorns σε μία αναμέτρηση υψηλής έντασης και ανταγωνισμού. Οι δύο ομάδες πάλεψαν για κάθε κατοχή, όμως οι Lady Warriors διατήρησαν το προβάδισμά τους στα κρίσιμα σημεία του αγώνα και έφτασαν σε μία πολύ σημαντική νίκη.

Με το αποτέλεσμα αυτό, οι Lady Warriors ανεβαίνουν πλέον στην 1η θέση της βαθμολογίας, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική τους πορεία στο φετινό πρωτάθλημα και δίνοντας ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον στη μάχη της κορυφής.

Καθώς το πρωτάθλημα προχωρά, οι ισορροπίες παραμένουν λεπτές και κάθε αγωνιστική αποκτά ιδιαίτερη σημασία, με τις ομάδες να συνεχίζουν την προσπάθειά τους για μία θέση στα playoffs της διοργάνωσης.

