Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας του με την Ανθή Χατζηγιακουμή και τη Φαίη Κωτούλα υπογράφοντας συμβόλαιο με τις δύο παίκτριες με ισχύ έως και το καλοκαίρι του 2027.

Η δήλωση της Κωτούλα: «Για μένα πλέον τα συμβόλαια με τον Παναθηναϊκό, είναι συμβόλαια… καρδιάς. Αυτή θα είναι η έβδομη μου χρονιά στην ομάδα και είμαι χαρούμενη που θα βρίσκομαι εδώ για να ενισχύσω την προσπάθεια της ομάδας στη διεκδίκηση των τίτλων. Ο Σύλλογος με στήριξε στο παρελθόν και εγώ είμαι εδώ για να τον ενισχύσω με όλες μου τις δυνάμεις και να παλέψουμε για να κάνουμε τον κόσμο μας χαρούμενο. Είναι μεγάλη τιμή για εμένα που θα συνεχίσω να αποτελώ μέλος του Παναθηναϊκού».

Η δήλωση της Χατζηγιακουμή: «Είμαι πολύ χαρούμενη που θα συνεχίσω να είμαι μέλος του Παναθηναϊκού και τη νέα σεζόν. Η νέα χρονιά φέρνει νέες προκλήσεις και θα δουλέψουμε σκληρά ώστε να παρουσιαστούμε ακόμα πιο δυνατές και να πετύχουμε τους στόχους μας. Ευχαριστώ τον Σύλλογο, τους προπονητές μου και τον κόσμο για την στήριξη και την εμπιστοσύνη!»