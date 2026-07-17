WBLA: Batskets και Alley oopsies συμπλήρωσαν το Final 4 – Όλα έτοιμα για τους μεγάλους ημιτελικούς

Οι τέσσερις ομάδες που θα διεκδικήσουν πλέον τον τίτλο της πρώτης πρωταθλήτριας στην ιστορία του WBLA είναι οι Lady Warriors, Reunited Airballs Club, Batskets και Alley oopsies.

Αποτελέσματα Top 6 Playoff

Batskets 52 – 33 Athens Olympians

Οι Batskets πραγματοποίησαν μία πολύ συγκροτημένη εμφάνιση απέναντι στις Athens Olympians, διατηρώντας τον έλεγχο της αναμέτρησης και εξασφαλίζοντας την πρόκρισή τους στα ημιτελικά του πρωταθλήματος.

Alley oopsies 57 – 53 Hoopicorns

Το μεγάλο ντέρμπι του Top 6 Playoff επιβεβαίωσε τις προσδοκίες. Alley oopsies και Hoopicorns έδωσαν μία συναρπαστική μάχη, με το σκορ να παραμένει αμφίρροπο μέχρι τα τελευταία λεπτά. Οι Alley oopsies έδειξαν ψυχραιμία στις καθοριστικές κατοχές και πήραν τη νίκη με 57-53, εξασφαλίζοντας το τελευταίο εισιτήριο για το Final 4.

Οι Ημιτελικοί του WBLA

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στους μεγάλους ημιτελικούς, που θα διεξαχθούν το Σάββατο 18 Ιουλίου, με τέσσερις ομάδες να διεκδικούν δύο θέσεις στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης.

Ημιτελικοί

Lady Warriors (1η θέση) vs Batskets (4η θέση)

Η ομάδα που ολοκλήρωσε πρώτη την κανονική περίοδο θα βρει απέναντί της τις ιδιαίτερα φορμαρισμένες Batskets, σε μία αναμέτρηση που αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον.

Reunited Airballs Club (2η θέση) vs Alley oopsies (3η θέση)

Ο δεύτερος ημιτελικός φέρνει αντιμέτωπες δύο από τις πιο σταθερές ομάδες της φετινής σεζόν, σε ένα παιχνίδι όπου κάθε κατοχή μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για την πρόκριση στον μεγάλο τελικό.

Τελικός Κατάταξης Θέσεων 7–9

Την ίδια ημέρα θα διεξαχθεί και ο τελικός κατάταξης για τις θέσεις 7–9, όπου οι:

Ballin' Babes vs Cool-es

θα διεκδικήσουν την καλύτερη δυνατή κατάταξη στην πρώτη ιστορική σεζόν του WBLA.

Η πρώτη χρονιά του WBLA – Women's Basketball League Athens φτάνει στην πιο κρίσιμη καμπή της, με τις τέσσερις κορυφαίες ομάδες της διοργάνωσης

να ετοιμάζονται για δύο μεγάλους ημιτελικούς που αναμένεται να προσφέρουν υψηλό επίπεδο μπάσκετ, έντονο συναγωνισμό και δυνατές συγκινήσεις.

Σας περιμένουμε όλους το Σάββατο 18 Ιουλίου στο γήπεδο Eurohoops Αρσάκεια – Τοσίτσεια Σχολεία Εκάλης, για μία ακόμη σπουδαία μπασκετική

ημέρα, όπου θα κριθούν οι δύο φιναλίστ της πρώτης ιστορικής σεζόν του WBLA.

📍 Eurohoops Αρσάκεια – Τοσίτσεια Σχολεία Εκάλης

📲 Περισσότερα: www.wbl.gr

📸 Instagram: @womensbasketleague_gr