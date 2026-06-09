WBLA: Σπουδαία ντέρμπι στην 5η αγωνιστική και διατήρηση της κορυφής για τις Alley oopsies

Η 5η αγωνιστική του WBLA – Women's Basketball League Athens στο γήπεδο Eurohoops Αρσάκεια – Τοσίτσεια Σχολεία Εκάλης περιλάμβανε δυνατές εμφανίσεις, όμορφες φάσεις και σημαντικά αποτελέσματα που επηρεάζουν τη διαμόρφωση της βαθμολογίας.

Αποτελέσματα 5ης Αγωνιστικής

Reunited Airballs Club 66 – 28 Court Queens

Οι Reunited Airballs Club πραγματοποίησαν μία ακόμη θετική εμφάνιση και έφτασαν σε μία σημαντική νίκη απέναντι στις Court Queens. Παρά το τελικό αποτέλεσμα, οι Court Queens συνέχισαν να δείχνουν διάθεση και μαχητικότητα, αποκτώντας πολύτιμες εμπειρίες για τη συνέχεια του πρωταθλήματος.

Lady Warriors 107 – 40 Ballin' Babes

Οι Lady Warriors συνέχισαν την πολύ καλή τους πορεία, παρουσιάζοντας σταθερότητα και αποτελεσματικότητα σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης. Από την άλλη πλευρά, οι Ballin' Babes πάλεψαν μέχρι το τέλος και συνεχίζουν την προσπάθειά τους αναζητώντας τα πρώτα θετικά αποτελέσματα της σεζόν.

Cool-es 54 – 60 Hoopicorns

Ένα από τα πιο αμφίρροπα παιχνίδια της αγωνιστικής προσέφερε έντονες συγκινήσεις. Οι Hoopicorns κατάφεραν να πάρουν τη νίκη στις λεπτομέρειες απέναντι στις ανταγωνιστικές Cool-es, σε μία αναμέτρηση όπου καμία ομάδα δεν κατάφερε να αποκτήσει μεγάλο προβάδισμα.

Alley oopsies 57 – 50 Batskets

Στο μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής, οι Alley oopsies και οι Batskets πρόσφεραν ένα παιχνίδι υψηλού επιπέδου με δυνατές μονομαχίες και εναλλαγές συναισθημάτων. Οι Alley oopsies έδειξαν ψυχραιμία στα κρίσιμα σημεία και κατάφεραν να διατηρήσουν το προβάδισμά τους μέχρι το τέλος, παραμένοντας στην κορυφή της βαθμολογίας.

Η 5η αγωνιστική επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά το ανταγωνιστικό πνεύμα που χαρακτηρίζει το WBLA, με όλες τις ομάδες να συμβάλλουν στην ανάπτυξη ενός πρωταθλήματος που προσφέρει όμορφο μπάσκετ, αθλητισμό και δυνατές εμπειρίες για τις αθλήτριες και το κοινό.

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στην 6η αγωνιστική, όπου αναμένονται νέες σημαντικές αναμετρήσεις και μάχες για τις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας.