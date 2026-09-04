Τάνη στο GWomen: «Έχουμε μέλλον και μπορούμε να κοιτάμε στα μάτια τις κορυφαίες ομάδες»

Η Ευαγγελία Τάνη ήταν μία από τις αθλήτριες που έβαλαν το δικό τους σημαντικό λιθαράκι στην εξαιρετική πορεία της Εθνικής Γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Η νεαρή πασαδόρος έζησε μια διοργάνωση που, όπως παραδέχεται, αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες εμπειρίες της μέχρι τώρα καριέρας της, συμβάλλοντας με τη σειρά της στην ιστορική παρουσία της Εθνικής στις οκτώ καλύτερες ομάδες της Ευρώπης.

Η ίδια, πάντως, προσεγγίζει την επιτυχία με τη λογική της ομάδας και όχι της προσωπικής διάκρισης. Μπορεί να ξεχώρισε με τις εμφανίσεις της και να άκουσε πολλά θετικά σχόλια, όμως η Τάνη γνωρίζει πολύ καλά πως στο βόλεϊ καμία αθλήτρια δεν μπορεί να κερδίσει ή να χάσει μόνη της. Γι' αυτό και στάθηκε ιδιαίτερα στη συμβολή των συμπαικτριών της, τις οποίες ευχαρίστησε για τη βοήθεια και την εμπιστοσύνη που της έδωσαν.

Η πορεία της Εθνικής, άλλωστε, δεν ήταν κάτι που η ίδια και οι συμπαίκτριές της θεωρούσαν δεδομένο. Η νεανική ομάδα κατάφερε να ξεπεράσει τις προσδοκίες, να φτάσει μέχρι την οκτάδα του Ευρωπαϊκού και να δείξει πως μπορεί να κοιτάξει στα μάτια ακόμη και κορυφαίες δυνάμεις του ευρωπαϊκού βόλεϊ, όπως η Σερβία και νικώντας ομάδες που αγωνίστηκαν στο VNL όπως η Ουκρανία και η Βουλγαρία.

Οι δηλώσεις της στο GWomen και τον Φώτη Καρακούση:

Η Εθνική ομάδα έκανε μια εξαιρετική πορεία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και κατάφερε να φτάσει μέχρι τις οκτώ καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Ποιο είναι το πρώτο συναίσθημα που σου αφήνει όλη αυτή η πορεία;

«Η αλήθεια είναι ότι είμαστε πάρα πολύ περήφανες όλες για αυτό που πετύχαμε. Τα δώσαμε όλα μέσα στο γήπεδο και αυτό φάνηκε σε κάθε παιχνίδι. Ήταν κάτι που, για να είμαι ειλικρινής, δεν το περιμέναμε στην αρχή. Στην πορεία, όμως, αποδείξαμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε και να φτάσουμε μέχρι τις οκτώ καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Νομίζω ότι το να συμμετέχεις σε μια τόσο μεγάλη διοργάνωση και να προχωράς τόσο μακριά είναι μεγάλη τιμή για κάθε αθλητή ».

Εκτός από την εξαιρετική πορεία της ομάδας, είχες και εσύ μια πολύ καλή παρουσία στο τουρνουά. Πώς βίωσες τις εμφανίσεις σου και όλα τα θετικά σχόλια που ακολούθησαν;

«Θεωρώ ότι ήταν από τους πιο σημαντικούς αγώνες που έχω παίξει μέχρι σήμερα. Ήταν μια πολύ σημαντική εμπειρία για εμένα και σίγουρα πιστεύω ότι θα με βοηθήσει πολύ στο μέλλον. Παρ' όλα αυτά, στο βόλεϊ ένας παίκτης δεν φέρνει μόνος του ούτε μια νίκη ούτε μια ήττα. Είναι ομαδικό άθλημα και θεωρώ ότι όλες παίξαμε πάρα πολύ καλά. Θέλω, λοιπόν, να ευχαριστήσω τις συμπαίκτριές μου, γιατί με βοήθησαν και συνέβαλαν κι εκείνες στο να έχω αυτή την παρουσία ».

Μιλάμε για μια πολύ νεανική ομάδα, η οποία κατάφερε να φτάσει μέχρι τις οκτώ καλύτερες ομάδες της Ευρώπης και να κοιτάξει στα μάτια ακόμη και τη Σερβία, παρά τα προβλήματα που αντιμετώπισε. Αυτή η πορεία σας έχει ανοίξει την όρεξη για τη συνέχεια;

«Σίγουρα. Είμαστε μια πολύ νεανική ομάδα και αυτό σημαίνει ότι έχουμε μέλλον μπροστά μας. Τα επόμενα χρόνια θα αποκτήσουμε περισσότερες εμπειρίες και θα μπορέσουμε να βελτιωθούμε ακόμη περισσότερο. Υπάρχει ένας κορμός στην ομάδα και, από τη στιγμή που φτάσαμε μέχρι αυτό το σημείο, σημαίνει ότι μπορούμε να ανέβουμε ακόμη περισσότερο επίπεδο. Μπορούμε να κοιτάμε στα μάτια ομάδες όπως η Σερβία, που βρίσκεται 9η στην παγκόσμιας κατάταξη. Οπότε, ναι, είμαστε πολύ χαρούμενες και ανυπομονούμε για την επόμενη χρονιά με την Εθνική ομάδα ».

Σε ποιον θα αφιερώνατε αυτή την επιτυχία;

«Σίγουρα την αφιερώνουμε όλες στη χώρα μας. Είναι μια επιτυχία για την Ελλάδα και μια νίκη που ανήκει σε όλους τους Έλληνες ».