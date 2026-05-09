Η Μαριέλλα Φασούλα πραγματοποίησε τα ξημερώματα του Σαββάτου (9/5) την πρώτη της εμφάνιση στο WNBA, με τους Τορόντο Τέμπο να γνωρίζουν την εντός έδρας ήττα από τις Ουάσινγκτον Μίστικς με 68-65, στην ιστορική πρώτη αναμέτρηση της καναδικής ομάδας στη λίγκα.

Η Ελληνίδα διεθνής, η οποία εντάχθηκε πρόσφατα στο ρόστερ των Τέμπο μετά τη μετακίνησή της από τις Γκόλντεν Στέιτ Βάλκιρις, πήρε περιορισμένο χρόνο συμμετοχής στο ντεμπούτο της, καθώς αγωνίστηκε για 1 λεπτό και 20 δευτερόλεπτα στην πρώτη της συμμετοχή στο WNBA.

Κορυφαία για τις νικήτριες ήταν η Σόνια Σιτρόν, η οποία ολοκλήρωσε τον αγώνα με 26 πόντους, έχοντας 6/9 δίποντα και 3/6 τρίποντα. Από την πλευρά των Τέμπο, ξεχώρισε η Μαρίνα Μάμπρεϊ με 27 πόντους και 7 ριμπάουντ, σε μια γεμάτη εμφάνιση με 12/14 βολές.

Οι Τορόντο Τέμπο στρέφουν πλέον την προσοχή τους στο επόμενο παιχνίδι τους απέναντι στις Σιάτλ Στορμ στις 14 Μαΐου, εκεί όπου η Φασούλα θα αναζητήσει περισσότερο χρόνο συμμετοχής.