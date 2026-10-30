Ο Οκτώβριος είναι ένας μήνας που διαχρονικά μας θυμίζει ότι οι μεγαλύτερες μάχες, δεν είναι αυτές που δίνονται στα γήπεδα. Είναι ο μήνας που η ενημέρωση για τον καρκίνο του μαστού έρχεται στο προσκήνιο και ο αθλητισμός στη χώρα μας στέλνει μηνύματα που μπορούν να σώσουν ζωές.

Και φέτος, ομάδες, αθλητές και σύλλογοι από διαφορετικά αθλήματα έδωσαν το δικό τους χρώμα στον Ροζ Οκτώβρη. Είτε μέσα από συμβολικές κινήσεις, αφιερώματα, ειδικές εμφανίσεις και δράσεις ενημέρωσης, ο ελληνικός αθλητισμός έγινε φωτεινό παράδειγμα.

Στα γήπεδα του ποδοσφαίρου, τα μηνύματα ήταν ξεχωριστά. Ο ΟΦΗ, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης, έδωσε ιδιαίτερη σημασία στην ενημέρωση και την πρόληψη, συνδυάζοντας την αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ με μια συμβολική δράση. Είκοσι δύο κορίτσια συνόδευσαν τους ποδοσφαιριστές στον αγωνιστικό χώρο κρατώντας ροζ μπαλόνια, ενώ η ηθοποιός Χαρά-Μαρία Ζαρωνάκη, η οποία έχει νικήσει την ασθένεια, έκανε τη συμβολική πρώτη πάσα. Παράλληλα, υπήρξε μέριμνα για τη δυνατότητα δωρεάν μαστογραφικού ελέγχου.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Αστέρας AKTOR αφιέρωσε τις εμφανίσεις των ομάδων του στην ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού, ενώ προχώρησε και σε πρωτοβουλία δωρεάν εισόδου για τις γυναίκες στην αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό. Με τη σειρά της ΑΕΚ, με ενημερωτική δράση σε συνεργασία με τον Σύλλογο «Άλμα Ζωής» στην Allwyn Arena.

Στο μπάσκετ, η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης έδωσε τον δικό της τόνο στις αναμετρήσεις της Allwyn WBL, με τις αθλήτριες να φορούν ροζ κορδέλες και να συμμετέχουν σε συμβολικές κινήσεις ενημέρωσης. Αντίστοιχα, στον χώρο του βόλεϊ, αθλήτριες και σύλλογοι συμμετείχαν στις δράσεις του μήνα, δίνοντας έμφαση στην έγκαιρη διάγνωση και στη στήριξη των γυναικών που έρχονται αντιμέτωπες με τη νόσο. Ανάμεσα στις πρωτοβουλίες ήταν και εκείνη του Απόλλωνα Σμύρνης, με τις αθλήτριες να φορούν ροζ κορδέλες και να γίνονται μέρος αυτής της κοινής προσπάθειας.

Ειδική αναφορά δε αξίζει να γίνει για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος φόρεσε όλο το μήνα μια ειδική εμφάνιση, αφιερωμένη στην νικήτρια της ζωής, της Πένυ Ρόγκα!