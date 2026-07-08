Το Dove «Κρατάει τα Κορίτσια στο Παιχνίδι»: Η νέα καμπάνια και η στρατηγική συνεργασία με την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου Γυναικών

Αναγνωρίζοντας ότι η εφηβεία και οι αλλαγές στο σώμα, αποτελούν συχνά αιτία που πολλά κορίτσια εγκαταλείπουν τα αθλήματα, το Dove ενώνει τις δυνάμεις του με την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου Γυναικών σε μια τριετή στρατηγική συνεργασία. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ενδυνάμωση της επόμενης γενιάς αθλητριών, η προώθηση θετικών προτύπων και η καλλιέργεια της αυτοπεποίθησης και της θετικής εικόνας σώματος, μέσα από τον αθλητισμό.

Έρευνες δείχνουν ότι 1 στα 2 κορίτσια 1 , κατά τη διάρκεια της εφηβείας, νιώθουν πίεση και ανασφάλεια για τις αλλαγές στο σώμα τους, με αποτέλεσμα να απομακρύνονται από αθλητικές δραστηριότητες που αγαπούν. Η νέα καμπάνια του Dove δημιουργήθηκε για να αντιμετωπίσει ακριβώς αυτή την πρόκληση. Μέσα από τη συνεργασία με την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου Γυναικών, το Dove θέλει να βοηθήσει τα κορίτσια να αισθάνονται αυτοπεποίθηση, να παραμένουν δραστήρια και να συνεχίσουν να συμμετέχουν στον αθλητισμό, θυμίζοντάς τους τη δύναμη και τις απεριόριστες δυνατότητές τους για να ακολουθούν τα όνειρά τους.

Η συνεργασία αυτή αποτελεί μια φυσική εξέλιξη του Dove Self-Esteem Project, της μεγαλύτερης πρωτοβουλίας παγκοσμίως για την εκπαίδευση σε θέματα αυτοεκτίμησης. Με την υποστήριξη των αθλητριών της Εθνικής Ομάδας, το Dove φιλοδοξεί να εμπνεύσει χιλιάδες κορίτσια να δουν το σώμα τους ως πηγή δύναμης και να αγκαλιάσουν τον αθλητισμό ως μέσο για μια ζωή γεμάτη αυτοπεποίθηση.

Γιατί έχει σημασία;

Η σημασία αυτής της πρωτοβουλίας γίνεται ξεκάθαρη αν αναλογιστούμε μια ανησυχητική πραγματικότητα: Η χαμηλή αυτοπεποίθηση για το σώμα αποτελεί βασική αιτία που ένα στα δυο κορίτσια στην εφηβεία, εγκαταλείπει τον αθλητισμό. Η περίοδος αυτή, αντί να είναι μια εποχή ενδυνάμωσης, συχνά μετατρέπει τον αθλητισμό από πηγή χαράς σε πεδίο άγχους. Για να αντιμετωπίσει αυτή την κρίσιμη πρόκληση, το Dove, μέσω του Self-Esteem Project, έχει αναπτύξει εξειδικευμένα, επιστημονικά τεκμηριωμένα εκπαιδευτικά εργαλεία για προπονητές, γονείς και μέντορες. Στόχος μας είναι να μετατρέψουμε κάθε γήπεδο σε χώρο ενδυνάμωσης, διδάσκοντας σε κάθε κορίτσι ότι το σώμα της είναι ο σύμμαχός της και ότι η θέση της είναι, και θα είναι πάντα, στο παιχνίδι.

Όπως αναφέρει η Ασυλένα Δεμερούτη, Marketing Manager Skin Cleansing & Oral Care στη Unilever: «Στο Dove, πιστεύουμε ότι ο αθλητισμός είναι ένα πανίσχυρο εργαλείο ενδυνάμωσης. Ωστόσο, γνωρίζουμε ότι η αυτοαμφισβήτηση μπορεί να στερήσει από τα κορίτσια αυτή τη μοναδική εμπειρία. Γι' αυτό, είμαστε υπερήφανοι που συνεργαζόμαστε με την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου Γυναικών. Οι αθλήτριες αυτές αποτελούν το ζωντανό παράδειγμα ότι η δύναμη και η επιμονή χτίζουν πρωταθλητές, εντός και εκτός γηπέδου. Μαζί, θέλουμε να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα σε κάθε κορίτσι: το σώμα σου είναι σύμμαχός σου και η θέση σου είναι στο παιχνίδι».

Δείτε τη νέα καμπάνια εδώ!