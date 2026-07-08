Ο Αστέρας Τρίπολης έδωσε το τιμόνι της ομάδας γυναικών στον Αλέξανδρο Κατηκαρίδη, ο οποίος αναλαμβάνει να οδηγήσει τις Αρκάδες στη νέα αγωνιστική περίοδο.

Ο έμπειρος προπονητής έχει μεγάλη παρουσία στο ποδόσφαιρο γυναικών. Στον πάγκο του ΠΑΟΚ κατέκτησε δύο πρωταθλήματα και τρία Κύπελλα Ελλάδας, ενώ οδήγησε την ομάδα μέχρι τους «32» του Women's Champions League. Στη συνέχεια βρέθηκε στην Εθνική Ελλάδας Γυναικών, αρχικά ως βοηθός και αργότερα ως πρώτος προπονητής, θέση στην οποία παρέμεινε από τον Ιανουάριο του 2023 έως τον Αύγουστο του 2025. Την περασμένη σεζόν εργάστηκε στον ΟΦΗ.

Στις πρώτες του δηλώσεις ανέφερε μεταξύ άλλων: «Το γεγονός ότι ο ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα από την ίδρυσή του κατάφερε να πρωταγωνιστεί στην Α' Εθνική δείχνει την δυναμική, την νοοτροπία και την ταυτότητα της ομάδας και των ανθρώπων που την πλαισιώνουν.

Σε συνέχεια αυτού του πλάνου μού έκαναν την τιμή να μου ζητήσουν να γίνω μέρος της ομάδας.

Όλοι μας, αθλήτριες, τεχνικό επιτελείο, διοίκηση και φίλαθλος κόσμος να κάνουμε αυτό που χρειάζεται, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι με αξιοπρέπεια και υγεία πάνω από όλα».