Στην κορυφή οι Alley oopsies μετά το μεγάλο ντέρμπι με τις Hoopicorns – “100στάρα” από τις Lady Warriors

Οι ομάδες έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό στο παρκέ του Eurohoops Αρσάκεια – Τοσίτσεια Σχολεία Εκάλης, με αρκετές αναμετρήσεις να ξεχωρίζουν τόσο για την ένταση όσο και για την ποιότητα του παιχνιδιού.

Αποτελέσματα 4ης Αγωνιστικής

Reunited Airballs Club 73 – 35 Ballin’ Babes

Οι Reunited Airballs Club έφτασαν με άνεση στη νίκη απέναντι στις Ballin’ Babes, επιβάλλοντας από νωρίς τον ρυθμό τους και ελέγχοντας πλήρως την αναμέτρηση. Οι Ballin’ Babes παραμένουν χωρίς νίκη μετά τις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές του πρωταθλήματος.

Alley oopsies 72 – 60 Hoopicorns

Οι δύο πρωτοπόρες ομάδες της βαθμολογίας συγκρούστηκαν σε ένα από τα πιο δυνατά παιχνίδια της σεζόν μέχρι στιγμής, με τις Alley oopsies να επικρατούν στο τέλος χάρη στις πιο σωστές επιλογές στα κρίσιμα σημεία του αγώνα. Με αυτή τη νίκη, οι Alley oopsies ανεβαίνουν πλέον στην 1η θέση της βαθμολογίας.

Lady Warriors 101 – 36 Cool-es

Οι Lady Warriors κυριάρχησαν απόλυτα απέναντι στις Cool-es, πραγματοποιώντας μία εντυπωσιακή εμφάνιση. Παρότι οι Cool-es μπήκαν

δυνατά στο ξεκίνημα, οι Lady Warriors ανέβασαν κατακόρυφα τον ρυθμό τους και έφτασαν σε μία εμφατική νίκη, ξεπερνώντας τους 100 πόντους.

Batskets 83 – 54 Athens Olympians

Με ομαδική δουλειά, καθαρό μυαλό σε άμυνα και επίθεση και συγκέντρωση σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, οι Batskets πήραν μια σπουδαία νίκη απέναντι στις Athens Olympians, συνεχίζοντας τις πολύ καλές εμφανίσεις τους στο πρωτάθλημα.

Η 4η αγωνιστική απέδειξε για ακόμη μία φορά πως το επίπεδο του WBLA ανεβαίνει συνεχώς, με τις ομάδες να παρουσιάζουν όλο και μεγαλύτερη αγωνιστική ένταση και ανταγωνιστικότητα.

Η μάχη της κορυφής αποκτά πλέον ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ενώ κάθε εβδομάδα νέες ισορροπίες διαμορφώνονται σε ένα πρωτάθλημα που συνεχίζει να προσφέρει δυνατές συγκινήσεις και όμορφο μπάσκετ.